El reproche de Alessandro Lequio ante la actitud de Terelu: “Es para ponerla de patitas en la calle”

Este fin de semana tuvo lugar una de las citas más importantes para Isabel Pantoja en la capital. Después de casi cinco años sin actuar en Madrid, la tonadillera ofreció un espectáculo que estuvo cargado de emoción y sorpresas. No fue solo noticia la participación de Naiara, ganadora de “Operación Triunfo”, en el que fue uno de los eventos más esperados del año, sino que en mitad del espectáculo Isabel animó a su sobrina Anabel a subir con ellas al escenario y protagonizar un vídeo de tiktok que no ha tardado en viralizarse.

Sin embargo, la noche también contó con alguna que otra polémica que se reavivó después de que Terelu Campos, quien no quiso perderse el concierto de una de las artistas a las que más admira, sacara a la luz su molestia con la tonadillera por no darle el pésame tras la muerte de su madre María Teresa Campos. La mediática presentadora de televisión tenía una relación muy cercana que se remonta a varios años atrás con Isabel Pantoja, pero al parecer esta no se habría pronunciado tras su muerte: “He echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre”, decía Terelu en la alfombra roja antes de acceder al concierto.

Terelu Campos. Gtres

Estas palabras no han sido muy bien recibidas por sus compañeros de profesión que, si bien desconocían que este acercamiento no se hubiera producido, les sorprendió el momento que había escogido para sacarlo a relucir. Este lunes, en el programa de “Vamos a Ver”, ha sido Alessandro Lequio quien reaccionaba a estas declaraciones: “Si iba invitada y encima salir con eso, me parece que es para ponerla de patitas en la calle. Me parece de muy mal gusto querer llamar la atención y robarle el protagonismo a la artista”, comenzaba diciendo el televisivo lejos de posicionarse cerca de la familia Campos.

“No era ni el sitio ni el momento para decir esto. Casi un año después siguen con esto (...) Lo que quiero decir es que salir con esto casi un año después me parece de muy mal gusto”, zanjaba de manera tajante. La polémica ha crecido cuando se daba a conocer que había sido la propia Terelu Campos quien sacaba el tema sin que los periodistas le preguntaran acerca de esta relación que había entre su madre y la intérprete de “Marinero de luces”. Ante esta información el conde Lequio se reafirma en sus palabras: “Más razón tengo en lo que estoy diciendo”.