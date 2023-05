Risto Mejide firma ejemplares junto a su novia Natalia Almarcha en la Feria del Libro de Madrid

Tras un romántico viaje a Roma, Risto Mejide ha reaparecido este sábado en la Feria del Libro de Madrid para firmar ejemplares de su última obra llamada “Dieciséis notas: La Pasión oculta de Johann Sebastian Bach”, y no lo hacía solo. Junto a él, en la caseta, su novia Natalia Almarcha y su mascota han sido testigos del baño de multitudes que el publicista ha recibido en su paso por la capital.

Este detalle supone un paso más en una ya afianzada relación que se hizo pública a finales del mes de febrero. Aunque Risto quiso en un primer momento preservar el anonimato de la joven valenciana, en marzo ambos acudían al que fue su primer acto público como pareja. Precisamente, correspondía a la presentación del libro que promocionaba hoy el catalán.

Feliz y enamorado, como él mismo reconocía hace solo unas semanas, el presentador de televisión no se ha separado en ningún momento de Natalia durante la firma de libros. Graduada en Farmacia, Nutrición y Dietética, ella tampoco ha dejado de lado a su inseparable perro de raza japonesa Shiba Inu. Sonriente y amable, lejos quedaba el enfado de Risto por las publicaciones que insinuaron que el mensaje que lanzó durante su viaje a Roma con Natalia era una indirecta a su exmujer, Laura Escanes.

Natalia Almarcha GTRES

“Te prometí que volvería a ti enamorado y así ha sido. Soy un hombre de palabra y tú una ciudad de ensueño. Gracias por mostrarte tan eterna como la primera vez. Arrivederci, Roma”, escribió entonces. Tras las críticas recibidas, se apresuró a enviar un comunicado: "A ver, prensa sensacionalista y prensa presuntamente seria: no. Proclamar tu amor no es ningún zasca para ninguna ex. Jamás me ha irritado que mi ex fuera feliz, más bien al contrario. Y nadie lanza indirectas cuando simplemente comparte su felicidad", empezaba diciendo.

"Dejad que la vida fluya sobre todo, que cada cual sea feliz con quien quiera o con quien pueda. Dejadnos en paz ya tratando de enfrentarnos. Somos seres humanos que merecemos rehacer nuestras vidas sin que nos estéis continuamente comparando o recordando con quién estuvimos. Y, sobre todo, respetad que hay hijos menores de por medio que no merecen este nivel de barriobajismo. Gracias", zanjaba.