Rosa Villacastín arrastra a Belén Esteban por “no saber hablar” y criticar a Jesulín de Ubrique

Rosa Villacastínse ganó el respeto del público tras una vida al servicio de la información. La periodista ha estado al pie del cañón durante más de 50 años, pero el año pasado entendió necesario abdicar de su trono y dedicarse a otros menesteres alejada del foco mediático. Eso sí, su opinión siempre es escuchada, pues conoce como pocos a los personajes famosos de nuestro país. A muchos los ha visto nacer y desarrollarse como miembros de la farándula patria, como es el caso de Belén Esteban. De ella no atesora una buena opinión, como así ha mostrado una vez más a través de una entrevista a ‘Col.lapse’. Ahí ha querido plasmar una vez más lo que piensa, esta vez echando a los pies de los caballos a la que fuese pareja de Jesulín de Ubrique, ahora estrella de la televisión en calidad de colaboradora en ‘Ni que fuéramos Shhh’, heredero del exitoso ‘Sálvame’ que tanto ruido generó en sus días.

Rosa Villacastín es despedida por sus compañeros de 'D corazón' TVE

Durante su entrevista en la televisión catalana demostró una vez más no tener filtros a la hora de decir lo que piensa. Respondió a todas las preguntas planteadas por Ricard Ustrell al realizar un repaso sobre su vida profesional, en la que ha estado codo con codo con muchos rostros conocidos, a quienes conoce especialmente bien. Unos se han ganado su simpatía, pero otros siempre tendrán su enemistad, como sucede con Belén Esteban, de quien confiesa que “no me gusta nada. Será la reina para algunos, pero para mí es un horror”, sentencia. Claro está, su opinión está fundamentada en hechos del pasado y del presente. Situaciones que ha vivido con ella o que ha presenciado en televisión. Sea como fuera, considera que la colaboradora es “maleducada y ha hecho mucho daño gratuitamente a Jesulín de Ubrique y su mujer. Sobre todo, a su mujer, que no tiene la culpa. Ella se separa de Jesulín y le apetece decir lo que quiera, que me parece muy bien, pero a María José Campanario me parece que le ha hecho un daño gratuito”.

Rosa Villacastín quizá no esté siento parcial y no tenga en cuenta en el contenido de las demandas públicas de Belén Esteban. Se ha quejado hasta la saciedad de cómo el padre no se ha hecho cargo de su hija y cómo ha vivido muchos feos por parte del torero y también de la propia María José Campanario. También es cierto que ha querido dejar fuera a la odontóloga de muchas decisiones erróneas que ha tomado el padre de su hija, pues entiende que su esposa no es responsable de que él no quiera hacer frente a sus gastos de estudios, los cuales ha pagado Belén Esteban en solitario. Tampoco que pase por Madrid y no visite a su hija cuando vivía aquí o que pudiesen estar meses sin recibir un mensaje o una llamada. Esto es lo que reclamaba Belén Esteban, algo que la periodista ve como “daño gratuito”.

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique Mediaset

Pero Rosa Villacastín tiene un último reproche hacia Belén Esteban. Se mete con ella por su forma de hablar: “Es una chica que ha ganado tanto dinero, que podría haber cogido a los mejores profesionales para que la enseñaran a hablar, a moverse o a tener una cultura. Sin embargo, ha tirado por lo fácil”, sentencia finalmente contra ella. No esconde que no siente simpatía por ella, que su favor está al servicio de Jesulín de Ubrique, de quien no llegó a decir nada sobre si habla bien o mal, sobre si tiene cultura o le falta, ni tampoco sobre si ha empleado bien los millones que ha ganado como torero y a través de exclusivas en revistas y programas de televisión. Quizá no le guste comparar.