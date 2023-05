Tamara Falcó reaparece en redes... y le llueven las críticas

La marquesa de Griñón ha reaparecido en público tras conocerse que Sophie et voilà cancelaba su relación laboral con ella, apenas dos meses antes de su boda con Íñigo Onieva.

Ayer, Falcó cumplía con sus compromisos laborales y participaba en una sesión de fotos con una marca con la que colabora. Tras terminar la sesión, la hija de Isabel Preysler compartía algunas de las fotos. Aparentaba normalidad a pesar de no tener vestido de novia... aunque sí, un plan.

No son pocas las voces que se han alzado para criticar a la marquesa, asegurando que solo es culpa de ella el que no tenga diseñador para su vestido. "Todo lo que ganaste en 'MasterChef', lo estás perdiendo. Tu credibilidad está por los suelos", le dirige una seguidora.

"El dinero no lo puede todo, más respeto a unas profesionales. No eres lo que demuestras", "Le regalan el vestido, le pagan por hacer publicidad y encima la niña quiere que la firma clone un modelo de Chanel. ¿No le da vergüenza? Qué caprichosa eres", afirma otra.

Las diseñadoras de Sophie et Voilà se han mantenido al margen de la polémicay aseguran que ya dijeron todo lo que tenían que decir vía comunicado.

"Tamara, quieres presumir de religiosa y te comportas como una chica prepotente, pero haciendo el papel de nena tontita y sacar dinero de todo. Sé humilde y vigila el daño que haces a estas diseñadoras, que seguro les ha costado mucho trabajo llegar a donde están. A tu edad tendrías que madurar y tu pareja, también", le dirigen a este respecto

Hay quien incluso ve en esto una señal para que no se case. Recordemos que la boda ya se canceló en su momento por la infidelidad de Íñigo Onieva en el Festival Burning Man. Ahora muchos piensan que debería de cancelarla porque consideran que el hecho de que hayan cancelado a última hora el diseño de su vestido es otra señal: "No te cases, son señales", "La Virgen ya no te puede mandar más señales", "Las señales están enviadas".