El consejo de Esther Doña a Tamara Falcó sobre su vestido de novia

Todos los ojos están puestos en Tamara Falcó después de haberse quedado sin vestido de novia, a poco más de un mes de que se celebre su boda con Íñigo Onieva. Según el comunicado emitido por Sophie et Voilà, la firma que, hasta entonces, confeccionaba su traje, el contrato se rescindió a consecuencia de las “exigencias” de la marquesa de Griñón, que iban en contra del código ético de la marca, y ahora todas las incógnitas giran en torno al plan B de la aristócrata. Algunas voces apuntan a que recurrirá a una casa de alta costura intencional para vestirse el día de su enlace, pero, de momento, el misterio no se ha resuelto.

En este sentido, Esther Doña, viuda del marqués de Griñón, ha lanzado una serie de consejos a Tamara Falcó desde “Y ahora, Sonsoles”, el programa en el que colabora, y le ha sugerido que confíe en sus amigos para confeccionar su traje de novia. “Yo si fuera ella me rodearía de amigos, como Juan Avellaneda, y me diseñaría mi vestido. Pasaría de todas las firmas que hay”, señaló la tertuliana.

Esther Doña asiste a la entrega de los Premios Woman que celebra su sexta edición coincidiendo con el 30 aniversario de la revista, a 14 de noviembre de 2022, en Madrid (España) José Ruiz Europa Press

Pero Doña va más allá, e incluso aconseja a Falcó que ponga en práctica sus nociones sobre diseño y que sea ella misma quien elabore su vestido. “Yo ya lo dije, me sorprendió la elección de esta firma. Me sorprendió siendo Tamara Falcó. Le recomendé que siendo ella diseñadora... ¿Por qué ella no se diseñaba su propio vestido? Además, está rodeada de un equipo de profesionales... Se fue a París a elegir las telas y tal... Le pueden ayudar”, apuntó.

Teniendo en cuenta la nula relación que Doña y Falcó mantienen tras la muerte del marqués de Griñón, no parece que la novia vaya a hacer mucho caso a la tertuliana. Incluso cuando el aristócrata aún vivía, los rumores hablaban de tiranteces y tensión entre las dos mujeres de su vida.