Sancho, ante el cadáver de Edwin Arrieta: "Me enfadé y le clavé un cuchillo en la cara"

Hoy se celebra una nueva sesión del juicio a Daniel Sancho, acusado del crimen y posterior descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. Durante las primeras declaraciones del joven de 29 años ante la Policía de Tailandia, Sancho reconoció hasta en tres ocasiones haber acabado con la vida de su amigo golpeándole la cabeza contra el lavabo. Además contó también como descuartizó el cuerpo. Según la investigación, en un testimonio fechado el 16 de agosto, al que ha tenido acceso 20Minutos, cuando Sancho ya estaba encarcelado y la autopsia del fallecido estaba en proceso, relató que no había apuñalado al cirujano antes de morir, sino que en el momento de descuartizarlo. Sin embargo, parece que no todo salió como esperaba, ya que "el cuchillo con el que corté el cadáver no estaba lo suficiente afilado. Me enfadé y se lo clavé en la cara", confesó.

Durante este interrogatorio, el hijo de Rodolfo Sancho también reveló, y especificó en un dibujo, que cortó el cuerpo en 17 trozos. "No recuerdo cuántos trozos, quizás 17 o 20 empaquetados en unas 8 o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una", destacó. "En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... no podía controlarme", afirmó al ser preguntado sobre por qué no recordaba el proceso. Además ratificó que "me gustaría confirmar el testimonio original del día 6 de agosto en la medida que no sea contrario a este", reza el informe.

Durante la sesión del pasado martes, 23 de abril, se escuchó la declaración de los médicos forenses que realizaron las autopsias y del teniente coronel de la Policía tailandesa Somsak Noru, que hizo los interrogatorios los primeros días. Durante la sesión se prestó especial atención a los daños que presentaba el cráneo de Arrieta, compatibles con una pelea, como ha asegurado Sancho que ocurrió. Según fuentes presentes en la vista oral, los forenses testificaron que esos daños "no son naturales, sino fruto de una contusión o golpe ejercido con mucha violencia". En esa línea, dijeron que los golpes "son compatibles con un puñetazo o con un objeto rígido".

Según el informe final de la autopsia de Arrieta, a la que ha tenido acceso 20minutos, el cráneo de la víctima presentaba "una herida rasgada en la ceja derecha; el globo ocular derecho colapsado; una herida desgarrada en la nariz y el cartílago roto y deformado; moretones en el ojo izquierdo y desgarros desde el lóbulo de la oreja derecha hasta el mentón".