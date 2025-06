Sara Carbonero, entre reflexiones: "Mi propósito es publicar mi primer libro antes de que acabe el año"

Sara Carbonero atraviesa un momento vital de plenitud serena. Tras un verano anticipado repleto de escapadas -desde las playas salvajes de La Graciosa hasta los rincones artísticos de Bilbao, pasando por su refugio en Madrid y conciertos en Toledo- la periodista ha aprovechado una parada en Biarritz para abrir su corazón en una entrevista concedida a la revista "Women's Health". Lejos de frases hechas o poses impostadas, Sara habla con la verdad desarmada de quien ha transitado ya por la fragilidad y la luz.

Durante este viaje al litoral francés, invitada por una conocida firma de relojes, la periodista no solo dejó imágenes surcando olas en su tabla de surf. También compartió reflexiones sobre el valor de lo cotidiano y la importancia de priorizar la salud: "Cuando una persona tiene salud, puede tener muchos problemas, pero cuando le falta, solo tiene uno", afirmó. En esa frase, Carbonero condensa su filosofía de vida actual: presencia, calma y afectos reales. "Mi pilar principal es estar bien. Con eso soy feliz. Y también lo son mis niños, mi familia y ese tiempo de calidad que intento saborear cada vez más", confesó.

Madurez

Cumplir años ya no le da vértigo, sino gratitud. A sus 41, admite haber ganado perspectiva y dejar atrás el vértigo de complacer al mundo. "Me costó cumplir los 40, pero ahora me siento más tranquila, he ganado sabiduría, sé lo que no quiero, sé priorizar. Ya no voy con la lengua fuera, si algo sale, sale. Si no, tampoco pasa nada", dice con una madurez brillante.

Pero sin duda, la gran revelación de la entrevista ha sido su propósito más íntimo y, a la vez, más profesional: la publicación de su primer libro. Una idea que nació de la mano de Gonzalo Albert, director literario de Suma, quien le propuso transformar sus reflexiones personales en una suerte de diario, al estilo del blog que tantas lectoras siguieron en "ELLE". El proyecto quedó en pausa por problemas de salud -de los que Sara no ha dado detalles-, pero ahora vuelve con fuerza: "Sería la persona más feliz del mundo si se publica mi libro; de hecho, es mi propósito antes de que acabe el año".

Discreta pero luminosa, vulnerable y firme, Sara Carbonero continúa escribiendo, ahora literalmente, el siguiente capítulo de su vida. Y todo apunta a que, como en sus mejores textos, vendrá lleno de verdad, belleza y una voz propia que sigue conquistando sin levantar la voz.