Sarah Ferguson defiende al príncipe Andrés: "No voy a dejarle caer nunca"

La duquesa de York sigue siendo el gran apoyo del príncipe Andrés. Quizá el único después de las últimas polémicas que han rodeado al hijo favorito de la fallecida Isabel II. En una reciente entrevista para "The Sunday Times", Sarah Ferguson mostraba su incondicional apoyo a su exmarido, admitiendo ser su "cuidadora" y la que permanecerá a su lado, pase lo que pase.

"No voy a dejarle caer nunca", afirma la duquesa en entrevista al citado medio. Además asegura que la relación que mantiene con Andrés de Inglaterra es de amistad. Un papel que en los últimos tiempos ha dado paso al de "cuidadora": "Cuando Jane (su única hermana de padre y madre) se fue a Australia, me convertí en cuidadora de papá. Me dejaron a cargo de un hombre triste, que es más o menos lo que estoy haciendo ahora. Es por eso que la reina Isabel y yo nos llevamos tan bien. Mi madre era su amiga íntima, así que me conocía de toda la vida y me quería. La reina era mucho más mi madre que mi madre. La llamaba Mumma. Ella nunca me decepcionó, incluso si yo la decepcioné a ella. Incluso en los días más oscuros, nunca me dejó. Aunque todavía me ponía nerviosa verla hasta el final porque era la reina de Inglaterra. Me pusieron muchas vacunas contra la COVID para poder pasear a los perros con ella. Tenía unos zapatitos marrones para caminar. Ahora tengo los corgis, son fenomenales...". "Él me apoya tanto como yo le apoyo a él. Me ha apoyado en las buenas y en las malas, no solo en el matrimonio o el divorcio". "Es el mejor, un gran hombre con un gran corazón y muy amable", añade en la citada entrevista no sin antes destacar que "lo haría todo de nuevo, al 100%".

El príncipe Andrés y Sarah Ferguson pasan el aislamiento juntos Instagram

"Estaba total y absolutamente enamorada de Andrés", confesaba Ferguson en una entrevista de 1986 el día que la pareja se dio el "sí, quiero" en la abadía de Westminster en Londres. "Fue el mejor día de mi vida, a pesar de que perdí mi anonimato", reconoce ahora. Una "devoción" que ha mantenido incluso después de su divorcio. De hecho la ex pareja comparte vivienda en Royal Lodge, la propiedad de la que Carlos III quiere sacar a su hermano debido al elevado coste de su mantenimiento y que tras haberle retirado la "manutención" no puede sostener.

En la citada entrevista, Ferguson tiene también palabras de agradecimiento a Carlos III. "Conozco al rey desde siempre y lo adoro. Es amable y me hace reír, y me encanta que todavía me llame Fergie". La duquesa también ha hablado de la reina Camilla: "Era amiga íntima de mamá, por eso somos tan cercanas ahora. Admiro el extraordinario apoyo que está dando a este país. Quiero hacer todo lo posible por la reina. Ojalá me pidiera que hiciera más".

Sobre Isabel II, admite que era como una madre para ella. "El mejor consejo que me dio fue lo último que me dijo: ‘Sarah, recuerda que tú misma eres lo suficientemente buena’".