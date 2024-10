La Casa Real inglesa, pionera de nuevo: así ha sido su llegada a TikTok

El pasado 16 de octubre, Sarah Ferguson se estrenó en TikTok, la red social favorita entre los jóvenes de 13 a 24 años. Aunque oficialmente ya no forma parte de La Firma, la duquesa de York sigue muy ligada a los Windsor en tanto en cuanto continúa viviendo en Royal Lodge junto al príncipe Andrés y sigue siendo un rostro visible de la Familia Real implicado en muchas causas sociales.

Es más, el año pasado fue la primera vez desde su divorcio que volvió a dejarse ver en el tradicional servicio religioso que tiene lugar en la iglesia de St. Mary Magdalene cada 25 de diciembre, como muestra de su paulatino regreso a la primera plana royal.

Es por esto que su llegada a TikTok ha sido entendida como una especie de prueba que, de salir bien, puede abrir la puerta a que otros miembros más destacados de la Corona hagan lo propio en el futuro. La Casa Real británica puede considerarse pionera en lo que a redes sociales se refiere y ha marcado tendencia en otras monarquías europeas, demostrando que las plataformas digitales son la mejor forma de llegar a los ciudadanos más jóvenes.

De momento, “Fergie” ha conseguido más de 2000 seguidores en su primera semana en TikTok, una cifra algo modesta pero considerable si se tiene en cuenta el target de la red social, quizás menos identificado con la exmujer del príncipe Andrés y el tipo de contenido que publica.

La duquesa de York aprovechó su debut en TikTok para volver a pronunciarse acerca del cáncer, enfermedad que ha padecido y sobre la que se ha propuesto concienciar a todo el mundo: “El diagnóstico de mi primer cáncer ya fue una experiencia bastante difícil, pero pasar por todas estas emociones por segunda vez fue muy difícil de soportar. Durante el viaje de 40 minutos desde el Royal Free Hospital hasta el Edward VII Hospital no dije una palabra. No podía hablar. Y es realmente extraño para mí no poder expresarme”.

En el segundo vídeo publicado, en cambio, reflexiona sobre la salud mental: “La persona feliz y alegre sólo puede existir en conexión con quién eres por dentro”.

De momento, ella es la única cercana a la familia Windsor que cuenta con un perfil en TikTok, pero quién sabe si en un futuro próximo los príncipes de Gales o incluso los Reyes Carlos III y Camilla siguen su ejemplo.