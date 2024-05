Sergio Peris Mencheta ya tiene fecha para su trasplante de médula ósea: un día negro

Sergio Peris-Mencheta está librando una ardua batalla contra el cáncer que mantiene a sus seres queridos en vilo. También a sus seguidores en redes sociales e incondicionales fans, que están siguiendo su evolución siempre que el actor decide compartir una novedad sobre su caso. El 2024 empezaba con mal pie para él, pues en enero daba a conocer que había sido diagnosticado con cáncer y que debía ponerse en las manos de profesionales médicos. Ha tenido sus altibajos, siendo algunos días más positivo que otros. Ha emplazado su recuperación y el tratamiento al otro lado del charco, donde estaba instalado junto a su mujer, lo que le aleja de sus seres queridos, pero le da la tranquilidad al saberse bien atendido. Y parece que todo va según lo esperado, pues acaba de anunciar que volverá a pasar por quirófano, pero esta vez por la cita más esperada: para recibir el trasplante de médula ósea que tanto ansiaba y que es la clave de su sanación.

El tipo de cáncer que padece Sergio Peris-Mencheta es leucemia, aunque en un primer momento prefirió mantenerla en un discreto segundo plano. Ha compartido cada detalle de su evolución, sus inquietudes y sus miedos, así como las complicaciones que le llevaron el mes pasado a quirófano. Esta vez regresa a boxes con ilusiones renovadas, pues ya tiene fecha programada para el trasplante de médula ósea necesaria para curar la leucemia. Un trasplante, por cierto, del que él mismo rogó a todo aquel que desease salvar vidas se animase a hacerse donante. Él tiene una oportunidad y esta será el próximo 28 de mayo, como así acaba de anunciar para alegría de todos sus fieles: “Parece que llegamos al campamento base por fin. Queda lo más duro del ascenso. Dicen que los que son trasplantados además de celebrar su cumpleaños pasan a celebrar su ‘cumplevida’. El mío parece que será el 28 de mayo”.

Ese día está marcado en el calendario personal de Sergio Peris-Mencheta en color rojo. No solo por ser la fecha elegida por los cirujanos para la intervención que promete salvarle la vida y librarle del cáncer, sino también por ser un día negro en el que se quedó huérfano de padre: “Se da la circunstancia de que ese mismo día se cumplirán 10 años exactos del día en que me despedí de mi papá: ‘Me voy de bolo, pap. En tres días estoy de vuelta’. Ya no le volví a ver”, recuerda en su último escrito en Instagram. “Seguro que allá donde esté, este 28 de mayo tiene ya organizado todo un arsenal de energía para echarme un cable y pueda celebrar ese ‘cumplevida’ en su honor por muchos años”, finalizaba.