Sheila, hermana de Mario y Óscar Casas: «Solo me preguntan por las parejas de mis hermanos»

Sheila Casas lleva un año sin parar. Lejos de quedarse anclada en el título de «hermanísima» de Mario y Óscar Casas, la influencer, abogada (estuvo en el bufete de Marcos García-Montes), y estudiante de Psicología, asoma ahora su rostro, como tertuliana en el programa de Ana Rosa Quintana, en el que acaba de renovar temporada y la veremos asiduamente en la pantalla de Mediaset. En una entrevista que mantiene con LA RAZÓN, recuerda esos días en que arrancaba de pequeña con sus hermanos en «Crónicas Marcianas». «Era una cosa de niños que nos reíamos de los niños. Ahora todo es más serio. Estoy muy contenta de mi fichaje con Ana Rosa, hice mi debut este verano y esto me está gustando. Hablo de temas de actualidad y es genial debatir con los compañeros que me ponen enfrente». Ya la empezó en noviembre como participante de «Bailando con las estrellas» en Telecinco. «El baile es uno de mis hobbies siempre y me sentí muy bien». Allí le atribuyeron romance con su profesor de baile que ella desmintió. «Estoy ya muy acostumbrada a que me pregunten en las entrevistas más por las novias de mis hermanos, que por los míos (risas). Parece que a la gente le interesa más».

Unos triunfan en la pequeña pantalla y otros lo hacen en la grande: «Para mí es maravilloso ver triunfar a Mario y a Óscar. Y es que lo hacen genial. A mí nunca me ha llamado del todo la atención el mundo de la interpretación. Pero, al día de hoy, estoy bien así. Estar delante de las cámaras no nos da miedo a ninguno porque lo hemos hecho desde pequeños, pero cada uno ha ido eligiendo el medio donde mejor se adapta».

Entre los hermanos se apoyan en todo. De hecho, Sheila Casas se hizo conocida gracias a su hermano, quien empezó a compartir contenido digital con ella. Sus estudios de Derecho la han convertido en la abogada de sus hermanos. Sheila es una mujer emprendedora, tanto que en 2011 fundó su propia empresa, a pesar de que cerrase un año después.

Montó un bar en Madrid llamado «El bosque de las meigas» y siempre le ha encantado verse inmersa en proyectos distintos. Uno de sus objetivos vitales es «cuidarme, hacer deporte y tener una alimentación muy sana». Y viajar, su gran pasión.

Se lleva muy bien con los suyos y ahora veíamos a toda la familia Casas de vacaciones por Tenerife como destino este año. Así lo han enseñado en historias de Instagram sus hermanos, Mario, Christian y Óscar, quienes han compartido diferentes momentos de su visita a la isla. Junto a ellos también se encuentran su hermano menor, Daniel. La mediática familia disfruta de una relación estupenda. Allá donde van, allí los conocen y aunque Mario es el más famoso, Óscar también ha ganado repercusión en los últimos años: «Ya tenemos un Goya en la familia a ver si ahora Óscar va por el Oscar», comenta sin dejar de perder la sonrisa.

Nuevos proyectos

Hablamos con Sheila de la última película en la que está inmerso su hermano Mario y que empezara a grabarse el 20 de septiembre. Se trata de «Zeta», un nuevo film con Dani de la Torre, como director y Mario Casas como protagonista, que narra una historia de espías que han escrito Oriol Paulo («Los renglones torcidos de Dios», «Contratiempo») y Jordi Vallejo («No matarás», «Tú también lo harías») con un ritmo trepidante. El asesinato de cinco exespías, que Mario Casas como «Zeta», el mejor agente del CNI, tendrá que esclarecer toda la verdad por parte de los servicios secretos españoles. «Estamos emocionados porque se viene peliculón, están haciendo una producción bestial. Hay una mezcla muy chula entre el rollo psicológico y la acción que ya engancha desde que lees el guión. Mario lo va a bordar. No tengo la menor duda», zanja la tertuliana.