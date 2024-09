Sofía Loren cumple 90 años: su infancia pobre y el amor que marcó su vida

El nombre de Sophía Loren va unido intrínsecamente al de italianidad y sensualidad. La actriz cumple hoy, 20 de septiembre, 90 años, y lo celebrará en la más estricta intimidad familiar, acompañada de sus dos hijos y de sus cuatro nietos. Eternamente sexy, su infancia estuvo marcada por la pobreza y la guerra. Alcanzó la fama y ocupó la cúspide de la industria del cine durante décadas, siendo la primera actriz de habla no inglesa en ganar un Oscar como Mejor Actriz.

Aunque fue objeto de deseo de todos los galanes de Hollywood de la época (Cary Grant se enamoró perdidamente de ella), se casó con el productor Carlo Ponti que se convirtió en el padre de sus hijos, Carlo y Edoardo. Sofia Constanza Brigida Villani Scicolone nació en Roma, pero creció en Pozzuoli, cerca de Nápoles, en la casa de su abuela. Su padre, Riccardo Scicolone, apenas aceptó darle el apellido las abandonó a ella, a su madre, Romilda Villani, y a su hermana menor, Anna Maria. Alos 14 años, Sofia fue elegida Princesa del Mar, con 15 participó de Miss Italia, logrando el título de Miss Elegancia y a los 16 acudió, junto a su madre, a los estudios Cinecittà, para el casting de Quo Vadis. Aunque no hablaba inglés logró el papel.

Sophia y Carlo Ponti se conocieron en septiembre de 1951 en un restaurante, Colle Oppio, en el centro de Roma, donde se celebraba un concurso de belleza. En cuanto el productor la vio escribió una nota en la que le instaba a presentarse al certamen. Terminó en segundo lugar. Tras terminar el evento, accedió a dar un paseo con Ponti. Fue la primera cita con el que siempre fue el amor de su vida.

Cary Grant y Sophia Loren IMDB

Al día siguiente, acudió a la productora de Ponti donde hizo algunas fotos en traje de baño, se negó a retocarse la nariz y firmó su primer contrato. Durante el rodaje de La mujer del río (1955) reconocieron haberse enamorado. Ella encontró en Ponti al padre que nunca tuvo, y el productor cayó rendido a la voluptuosidad de la italiana. "Tenía a mi lado a una persona que me entendía, que me escuchaba y me aconsejaba a la hora de elegir mis papeles, lo cual es fundamental para cualquier actor. Tenía mucho que enseñarme y yo quería aprender", relató Sophia en su biografía, publicada en 2014.

Sophia Loren posando para una sesión fotográfica del calendario Pirelli, en 2007 larazon

La relación fue un escándalo porque Ponti estaba casado con Giuliana Fiastri y en la Italia no había ley de divorcio. Fueron acusados de adulterio, pecadores y traidores a la iglesia. Finalmente, se casaron por poderes en Ciudad Juárez, México, en 1957, a través de dos abogados, y tuvieron que permanecer en el exilio para no ser detenidos.

A su regreso a Italia, no se mostraban en público llegando, incluso, a vivir en casas separadas. Fue Fiastri la que les ayudó. Los tres se nacionalizaron franceses y el 9 de abril de 1966 Loren y Ponti se casaron en Sèvres. En 1968 nacía su primer hijo, Carlo; y en 1973, Edoardo. El matrimonio terminó en 2007 cuando Carlo Ponti falleció, a los 94 años de edad.