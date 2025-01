El motivo por el que Joaquín Prat no recibirá a Ana Rosa Quintana en su regreso

Terremoto el que se ha producido la semana pasada en Telecinco, al conocerse el cambio de cromos que ha supuesto la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas. ‘El programa de Ana Rosa’ vuelve a la parrilla de la cadena para ocupar su lugar, después de que su reina pinchase en audiencias por las tardes. Le deja el testigo a Frank Blanco y Verónica Dulanto, para ella volver a su franja habitual, después de ‘La mirada crítica’ de Ana Terradillos, y antes de Joaquín Prat. Pero el presentador de ‘Vamos a ver’ va a dejar sola a su amiga en su regreso triunfal a su trono matinal. Una ausencia que sabe muy bien que dará mucho que hablar y que será motivo de especulaciones sobre si está o no conforme con la decisión que ha tomado la cúpula o si quiere mandar un mensaje velado a la audiencia ante la reducción de horas de su programa.

Ana Rosa Quintana vuelve a las mañanas de Telecinco Mediaset

A sabiendas de que todo es motivo de análisis y que se comenta cada detalle, Joaquín Prat se ha querido curar en salud. El próximo lunes 3 de febrero Ana Rosa Quintana regresa a la mañana y ‘Vamos a ver’ tendrá que acortar su duración, después de un año y medio cosechando buenos datos de audiencia y tras haber fidelizado a su público. ¿Qué opina el presentador? Pues poco, porque ha confesado a ‘Diez Minutos’ que “yo soy un soldado, formo parte de un organigrama que es el de Mediaset y si Mediaset decide que yo tengo que hacer esto lo hago y si me tengo que ir a otro sitio lo voy a hacer exactamente igual”. Para él esto es una cuestión de profesionalidad y compromiso hacia la cadena a la que presta sus servicios, por lo que entiende necesario “estar para lo que te pida la empresa”.

Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver' Mediaset

Joaquín Prat entiende que su papel no es el de valorar si considera acertado o no que Ana Rosa Quintana regrese a las mañanas de Telecinco. Esa tarea se la deja a otros. Tiene su opinión, sí, pero se la reserva. Dicho esto, desvela que no estará este lunes en el plató de ‘Vamos a ver’, donde podría coincidir con su compañera de trabajo en su vuelta al matinal: “El lunes me voy de vacaciones”. Con esto aclara que no acudirá a su puesto de trabajo, pero no en señal de huelga ni queja pública, ni mucho menos, sino simplemente porque quiere disfrutar de unos días de asueto. Ya tendrá tiempo de citarse con su amiga, pues además de compañera de trabajo, atesoran una buena amistad más allá de los pasillos de Mediaset. Es más, ella es madrina de su hijo, lo que demuestra su buen rollito.