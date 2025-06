Sonsoles Ónega, Luis de la Fuente, Mireia Belmonte, José Luis Garci, Josema Yuste y Antonio Najarro, entre los galardonados de los premios Influencers

El pasado jueves 19 de junio, La Masía de José Luis ha sido epicentro de una de las grandes fiestas de la capital. Influencers, actores, empresarias, deportistas de elite, cineastas y presentadores de TV se dieron cita para celebrar por todo lo alto los Influencers Awards 2025. Una entrega de premios en la que han sido protagonistas Massumeh Cosmetics, Iryo, Hyundai y El Corte Inglés. Una emotiva gala amenizada con el espectáculo al piano de Alberto de Paz, quien asombró con su música a un público entregado a su show, en el que no faltó un recital inspirado en Hollywood.

Estos premios, en ediciones anteriores, han sido otorgados a personalidades influyentes como Enrique Cerezo, José Coronado, Luis Zahera, Roberto Leal, Ainhoa Arteta, Javier Gutiérrez, Vicente Vallés, Santiago Segura, Massumeh, Maggie Civantos, Vicente del Bosque, Martin Berasategui, Sandra García-Sanjuán, Ágatha Ruiz de la Prada, Carlos Sobera, Melendi, Los Javis, Espido Freire, Irene Villa, José Mota, o Patricia Conde, entre otros.

En esta sexta edicion, Miguel Ángel Gómez, director de Influencers, abrió una gala que premió a los "líderes que inspiran" y fue entonces cuando empezaron a desfilar por el escenario los premiados, en un cortejo que abrió la campeona Mireia Belmonte, una de las deportistas españolas más inspiradoras y un ejemplo de superación en cualquier ámbito de la vida y para quien es importante saber que, gracias a su trabajo, puede inspirar a las generaciones que vienen a ser mejores personas y a no rendirse: "En estos tiempos en los que queremos todo rápido, es importante tener trabajo y constancia", ha afirmado durante su intervención. Entregó el premio Elena Gris, directora de Marketing de Hyundai Motor España, una marca que ha apoyado a Influencers desde sus inicios, y de la que la propia Mireia Belmonte es embajadora.

Sandra Sánchez, Luis de La Fuente y Mireia Belmonte Jaime Massieu

El segundo ganador de la noche fue Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol masculino. El jefe de La Roja, que tantas alegrías nos da, quiso lanzar un emotivo mensaje a todos los premiados. "Sois unos referentes en nuestra sociedad y unos ejemplos de cara a una comunidad deseosa de ver que lo más importante de este mundo es comportarse como buena gente", subrayó así al recoger su premio de manos de Sandra Sánchez, la campeona olímpica de kárate.

José Luis Garci Jaime Massieu

En esta edición de los Influencers Awards también fueron premiados el querido y mítico José Luis Garci, uno de los más grandes directores de cine de España, y Antonio Najarro, exdirector del Ballet Nacional de España.

Garci, fiel a su estilo sarcástico, que encandiló y arrancó risas al público, recogió su premio de manos de Óscar Santamaría, director de Marketing y Marca de Iryo, y aseguró estar "muy contento porque es la primera vez que soy influencer", a pesar de que reconoció que ni siquiera tiene móvil. "Nunca ha seguido modas ni ha buscado el aplauso fácil", dijo de él Miguel Ángel Gómez.

Antonio Najarro y Nasrin Zhiyan Antonio Najarro

Por su parte, Antonio Najarro, quien recogió su premio de manos del compositor Juan Antonio Simarro, destacó el valor de la danza española en el mundo y pidió a la sociedad apostar por esta forma de arte a todos los niveles. "Es una disciplina muy compleja porque la tienes que acompañar de expresión, energía y alma", reconoció, y advirtió que, a pesar de todo, "no se consigue nada a golpe de dedo en un smartphone", sobre todo en disciplinas en las que "tu cuerpo es tu instrumento de trabajo".

DJ Nano Jaime Massieu

Si algo tienen los Influencers Awards es que reconocen la labor y trayectoria de quienes nos alegran la vida a través de sus profesiones y ejemplo. Por eso, la gala premió al querido DJ Nano, una figura que ha puesto a bailar a medio país desde hace décadas, y que recogió su premio de manos de Juan Peña.

El DJ, de quien Miguel Ángel Gómez dijo que "no se limita a hacer bailar: inspira, une y nos transforma", reconoció que, a pesar de los focos y el éxito, en una profesión como la suya "hay que trabajar muchísimo, respetar a la profesión y rodearse de un buen equipo".

Sonsoles Ónega recogió el premio de manos de Robeto Brasero Jaime Massieu

Tras este aclamado artista llegó el turno de la protagonista de la última portada de la revista Influencers: la queridísima periodista, presentadora de televisión y escritora Sonsoles Ónega (Premio Planeta 2023), una todoterreno del periodismo que lidera las tardes de Antena 3 con "Y ahora Sonsoles", donde desgrana la actualidad con rigor.

Sonsoles, que se emocionó con las bonitas palabras que le dedicó Roberto Brasero, el "hombre del tiempo" de Antena 3 que nos ha robado el corazón, reivindicó a los medios de comunicación como pilar de la sociedad.

La última tanda de premios recayó en dos queridos artistas de ámbitos muy diferentes. El primero nos emociona desde los fogones, y el segundo lo hace desde el humor. Fueron el chef Paco Roncero, uno de los mejores del mundo, y Josema Yuste, uno de los humoristas más grandes de la historia de España.

Paula Vazquez entregó el galardón a Paco Roncero Jaime Massieu

Roncero, que recogió su premio de manos de Paula Vázquez, la presentadora que ha conquistado a varias generaciones, reconoció que "para mí, la cocina no es trabajo: es mi pasión y mi hobby". "No solo cocinas: cuentas historias", le replicó Paula Vázquez, con quien ha compartido plató en Bake Off: Famosos al Horno, en La 1.

Santiago Segura entregó el premio a Josema Yuste Jaime Massieu

Por su parte, el querido Josema Yuste cerró la gala con su característico sentido del humor, que además se combinó con el de Santiago Segura, encargado de entregarle el galardón. Fue uno de los momentos más divertidos de una fiesta que concluyó con un concierto de piano en toda regla y con un cóctel de despedida hasta el año que viene, cuando volveremos a poner cara a los líderes del año.

Nasrin Zhiyan y Luis de la Fuente Nasrin Zhiyan

Habría que destacar que en los Influencers Awards, no hay categorías ni orden, de manera que todos los premiados son igual de importantes. Una característica que encandila a quienes se alzan con este premio nacido del cariño, la admiración y el deseo de apoyar a quienes hacen cosas que se convierten en ejemplo para la sociedad.

Dos veces campeon Internacional de pulso, Joel Strong y Kristina Kochetova Jaime Massieu