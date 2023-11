Este es el motivo de peso por el que Ana Obregón ha decidido no presentar este año las campanadas

Ana Obregón ha reaparecido esta mañana ante los medios de comunicación en un evento de la firma de cosméticos La Cabine, marca de la que es embajadora desde hace cinco años. Radiante, la actriz ha dado el pistoletazo de salida a la temporada navideña y no puede estar más emocionada por vivir la primera Navidad de Ana Sandra junto a ella. La presentadora, siempre tan generosa con la prensa, ha atendido a todas las cuestiones relacionadas con su vida personal, como el inminente bautizo de la pequeña o el motivo por el que ha decidido no presentar este año las campanadas.

Ana Obregón ha recuperado la ilusión por la temporada navideña tras el nacimiento de Ana Sandra y ya se encuentra inmersa en los preparativos para estas fechas tan especiales. "Yo llevaba como tres años sin un árbol de Navidad ni una luz y ya está puesto todo. Su cara cuando lo ha visto ha sido espectacular", ha confesado la actriz. Por esta razón, la presentadora ha decidido no dar las campanadas. "Este año he dicho que no a todo. De verdad, no me quiero separar de mi niña, es su primer año. Ya sé que estará dormidita pero me da igual, yo estaré mirándola a su lado. Con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo y estaba ahí todo el día metida en Prado del Rey con Qué apostamos y el otro, y ahora no quiero separarme y digo "no" a todo. Quiero estar con ella", ha revelado sobre la decisión que ha tomado laboral.

Ana Obregón con vestido de brillos. Gtres

Este mes de diciembre también será muy especial para toda la familia de Ana Obregón por otros motivos más allá de la primera Navidad de la pequeña Ana Sandra. En las próximas semanas la hija de Aless Lequio será bautizada y la actriz está sumida en los preparativos del evento. "Será en diciembre no tenemos la fecha exacta todavía, lo estoy preparando todo y muy emocionada, llevará el vestido de Aless y toda la familia", ha confirmado la presentadora. Sobre los padrinos elegidos para la pequeña, Ana ha desvelado que podría haber cambios: "La madrina va a ser Celia que ya lo dije y el padrino el íntimo amigo de Aless de Estados Unidos pero no sé si va a poder venir y entonces será otra persona que es del colegio, su mejor amigo que vive en Londres porque está haciendo un máster en Oxford".

Esta celebración familiar estará marcada por la asistencia (o no) de Alessandro Lequio, abuelo de Ana Sandra. Sobre si Ana lo ha invitado a la celebración, la presentadora ha preferido no entrar en el asunto. "Qué raro que me hagáis esa pregunta. De verdad. No voy a decir nada porque cada vez que dicen algo luego contestan por el otro lado. Ya veréis. Esto es como el "Qué apostamos"", ha declarado, echando balones fuera. De momento, el padre de Aless no ha conocido a la pequeña y sobre esta decisión, la actriz también se ha pronunciado." A ver, voy a guardar silencio en eso si me lo permitís porque es algo muy nuestro. Yo he aprendido a aceptar a las personas como son, a relativizar los problemas que tenemos todos después de que tienes una tragedia tan gorda en tu vida, relativizas todo, si este viene o no viene, ya me da igual todo. Yo quiero quedarme con mi Anita, darle el amor posible hasta que pueda", ha sentenciado sobre si le duele o no que el colaborador de televisión aún no haya visitado a su nieta.