La tajante respuesta de Juan Del Val a Shakira sobre sus declaraciones de que no quiere tener novio

Shakira ha declarado en una entrevista a Rolling Stone que no figura entre sus planes tener novio. La intérprete de 'My hips don't lie' anunció su separación de Gerard Piqué a principios de junio de 2022. Desde entonces, ha ocurrido un auténtico huracán mediático, con varias canciones con dardos hacia su ex, su mudanza a Miami y otras confesiones a medios en las que afirmaba que relegó su carrera en segundo plano para que el futbolista avanzase en el Barça.

La cantante habla sobre esto con la citada publicación y sostiene que no está pensando en salir con nadie en estos momentos, pues no tiene “ni el tiempo ni el espacio” para un nuevo novio ahora mismo en su vida. “No estoy pensando en eso... ¿Qué espacio tengo para un hombre en este momento?” bromea. “¿Qué te puedo decir? Me gustan los hombres. Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan”.

Estas declaraciones no han pasado desapercibidas para Juan Del Val. El periodista, fiel a su estilo frontal, ha asegurado que no tenía ningún interés en conocer esos datos. "¿Qué necesidad hay de tener esta información? 'Es que no quiero tener novio'. Y a mí qué me importa Shakira. Si no quieres tener novio, no lo tengas. No es obligatorio", ha indicado el colaborador de El Hormiguero.

Otras pullas a la barranquillera

No es el primer comentario que hace Juan del Val sobre la autora de 'Las mujeres ya no lloran'. En abril, la colombiana fue relacionada con el actor Lucien Leon Laviscount. Tras una actuación, Shakira fue vista con el actor de Emily en París a quien conoció en la grabación del videoclip de 'Puntería', una de las nuevas canciones de la cantante. El intérprete no se perdió su concierto y ella al terminar la actuación se cambió de ropa para irse a cenar con él.

La revista Cosmopolitan anunció que la pareja eligió el Carbone, un restaurante italiano que se ubica en Soho, en el número 181 de la Thompson Street de Nueva York. Allí fueron captados por las cámaras disfrutando de la velada juntos, lo que además desató los rumores sobre una posible relación entre ambos.

Esto también pasó por la opinión de Juan Del Val, que haciendo alusión a las canciones que Shakira ha dedicado a Piqué, comentó de pasada que es el momento para que se 'vaya preparando otra cancioncita'.

Mientras Shakira, como ha dejado claro en sus última declaraciones, pretende disfrutar de su soltería, "tener amigos" y además afirmó sentirse más latina que nunca: "Mi acento ha vuelto, gracias a Dios. Recuperé mi estilo y recuperé mi sensualidad", manifestó.