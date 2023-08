Tamara Falcó y Almeida brillan en la boda de Luisa Bergel

Lo podían comprar todo menos el tiempo y así fue. Vientos de más de 40 kilómetros hora y una temperatura a las 20:00 de 37 grados, acompañaron a Luisa Bergel y su ya marido Cristian Flórez en el día de su boda, que se celebró en el Santuario de la Divina Misericordia, de la localidad gaditana de Guadiaro, donde la presencia de Tamara Falcó, vestida de su colección para Pedro del Hierro y que entró separada de su marido, Íñigo Onieva, acaparó todas las miradas. Y es que una eterna luna de miel por África, París y la Polinesia merecía ya una parada. También destacó José Luis Martínez-Almeida y su pareja, la joven Teresa Urquijo, amiga de la novia. La celebración ha sido en la casa familiar que el padre de la novia, el empresario y financiero Luis Bergel tiene en Sotogrande, muy cerca de la iglesia donde se realizó el evento. El jueves parte de los invitados asistieron al Valderrama Club de Golf donde se realizó un divertido torneo de golf que tuvo su punto y final en una fiesta con sabor ibicenco y comida de los cinco continentes. Y es que todo en esta boda, a la que han asistido 400 invitados y cuya puesta en escena se verá este miércoles en la revista ¡Hola!, ha sido a lo grande.

Después de la boda, la pareja que solo ha visto interrumpido un verano de viajes de ensueño internacionales por un incidente de huesos de la novia, irá a Italia y a Oceanía, también una extensa luna de miel, como la de sus amigos Tamara e Íñigo. Ojo, que hicieron la pedida en la reserva de Masai-Mara, en África.

A Luisa sus amigos la llaman Mylu, como su perfil en Instagram. Tiene 29 años y estudió Business Management y Literatura Francesa en el King’s College de Londres, y cursó una beca Erasmus en París. Además, hizo prácticas en Scalpers e Intropia y en la actualidad trabaja en Uber, según consta en su perfil de Linkedin. A la joven el poderío le viene de ser hija de Jaime Bergel, en la actualidad, socio-managing director en España de H.I.G. Capital. También fue fundador y presidente de Gala Capital, además de ostentar cargos de relevancia en Merrill Lynch para España y Portugal, en Goldman Sachs y de formar parte del consejos de administración de empresas públicas y privadas, incluyendo la Bolsa de Madrid y Bacardi Limited.

Por su parte, el novio, Cristian Flórez, trabaja como executive managing director en Be Mate, empresa propiedad de Kike Sarasola. Según Linkedin, Cristian es ingeniero aeroespacial con un MBA de ESADE Business School, habiendo trabajado como Project manager en Europa y África y más tarde abriendo mercados en Latinoamérica. Realizó otro MBA con Amazon hasta su puesto actual en Be Mate.

La hermanita pequeña

A pesar de la diferencia de edad entre la marquesa de Griñón, de 41 años, y Luisa, de 26, ésta última forma parte del círculo de amigos más íntimos de Tamara. De hecho, desde que la conoce, la hija de Isabel Preysler le ha cogido un gran cariño y se refiere a ella como su «hermanita pequeña».Así lo manifestó en un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram para felicitarle el cumpleaños: «Mi querida Mylu: eres como una hermanita pequeña para mi pero cuanto más te conozco veo todo lo grande que eres. Eres inteligente, guapa, divertida, sensata y lista. Siempre de buen humor y dispuesta a ayudar a todos. Siempre con una sonrisa y preparada para pasártelo bien. Me siento una auténtica afortunada en poder contar contigo como amiga y ¡bendito sea Dios por habernos juntado en el camino!». Lo cierto es que Tamara fue abordada por los periodistas y dio sus primeras declaraciones de casada a la prensa, contando lo bien que se lo había pasado en su eterna luna de miel. La marquesa no entró del brazo de su marido para no eclipsar la entrada de la novia al templo. La protagonista indicutible del evento era ayer Luisa.

Pudiera parecer que dado el desfile de famosos (de Vicky Martín Berrocal al súper relaciones públicas Hussi Istambuli pasando por Teresa Bacca) que captaron los fotógrafos, tanto en la preboda como en la boda, Sotogrande estaría vacío de VIPS. Pero no fue sí, a la misma hora que el enlace se celebraba en el Santa María PoloClub, la final de la Copa de Oro Electrolit y las gradas estaban llenas, de fortunas sin nombre y miembros de la realeza saudita. La misma princesa Azimah Bolkiah es jugadora de polo. Y es que en Sotogrande, que abandona cada vez más el apodo de «Tostón Grande», hay sitio para todos. Eso sí, atrás quedan los años en los que la Copa de Oro la entregaba el Rey Don Juan Carlos, junto con la Infanta Elena o con Simoneta Gómez-Acebo.