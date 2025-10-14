El tierno gesto de Georgina Rodríguez con su hija Bella Esmeralda que ha conmovido a sus seguidores

Georgina Rodríguez ha vuelto a demostrar que, más allá del lujo, la fama y los focos, hay un lado profundamente espiritual que guía muchas de sus decisiones. La modelo y empresaria, de 30 años, ha emocionado a sus seguidores con un gesto lleno de ternura hacia su hija pequeña, Bella Esmeralda, de tres años. Madre e hija visitaron recientemente el Santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, uno de los lugares de peregrinación mariana más importantes del mundo, y lo hicieron con la discreción y devoción que caracterizan los momentos más íntimos de la familia Ronaldo Rodríguez.

Durante su visita, Georgina quiso regalarle a la pequeña un detalle muy especial: el libro infantil "Los pastorcitos de Fátima", una obra que narra la historia de las apariciones de la Virgen a tres niños portugueses en 1917. Un gesto que, más allá de su sencillez, encierra un poderoso simbolismo: el deseo de transmitir la fe y los valores espirituales a sus hijos desde la infancia.

Devoción mariana

"Me emociona poder compartir con ellos lo que me hace bien, lo que me da fuerza" habría comentado en más de una ocasión la modelo, que nunca ha ocultado su devoción mariana ni su costumbre de asistir a misa regularmente, incluso en medio de los compromisos laborales y familiares que exige su vida junto a Cristiano Ronaldo y sus cinco hijos.

Georgina Rodríguez, y su hija, en el santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal Redes sociales

Las imágenes de Georgina en Fátima han corrido como la pólvora en redes sociales. En ellas se la ve con un look sencillo y elegante, acompañando a su hija en un momento de recogimiento y oración. Los fans no han tardado en reaccionar, alabando la naturalidad y el cariño con que la modelo vive su maternidad. "Qué ejemplo tan bonito para tus hijos", escribía una seguidora; "la fe también se hereda con el corazón", decía otra.

Regalo de Georgina a su hija de tres años Redes sociales

Lejos de los flashes de los eventos y las alfombras rojas, este tipo de gestos refuerzan la imagen más cercana y humana de Georgina Rodríguez: la de una madre que, entre viajes, campañas y compromisos, encuentra espacio para enseñar a los suyos lo que considera verdaderamente importante.