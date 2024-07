Toni Acosta: "He creado rutinas estupendas: cuatro kilómetros diarios y no leer ninguna crítica"

El triunfo de Toni Acosta (Tenerife, 1972) es el éxito de la naturalidad. Desde el primer «¿Síiiii?» con el que descuelga el teléfono, la canaria rezuma esa sencillez, esa simpatía y ese buen rollo que la hace imprescindible en el entretenimiento nacional, ya sea cine, tele, teatro o protagonizando su propio podcast. Estos días, la actriz vuelve a llenar las salas junto a Santiago Segura, el rey del verano con permiso del añorado Georgie Dann. El de Carabanchel cuenta sus estrenos por récords y ahí está Acosta, una vez más, para bordar el papel de madre múltiple y entregada en «Padre no hay más que uno 4».

Tres veranos siendo lo más visto del cine español. La pasada entrega, dos millones y medio de espectadores y catorce millones de euros recaudados. ¿Nos puede descubrir la fórmula Segura?

Es un fenómeno. Todavía estoy con resaca de la premiere, con tanto cariño en la calle. Segura tiene una fórmula mágica.

Mi madre decía que «niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes». ¿Me la compra como sinopsis de «Padre no hay más que uno 4»?

Absolutamente. Esta película tiene problemas pequeños y problemas grandes. Y yo con mi maternidad actual, también los tengo.

Loles León, Antonio Resines, Leo Harlem, Silvia Abril, Antonio De la Torre o Carlos Iglesias son algunos de secundarios del filme. ¿Alguna escena en la que se habría quedado a vivir?

Una cena familiar, están Antonio, Mar Saura, Carlos y toda nuestra familia. Costó mucho rodarla, se le concedió tres jornadas. Me hubiese quedado a vivir en ella.

Tan a gustito está junto al director de Carabanchel que se apunta a un «Torrente 6», si lo hubiera o hubiese. En los tiempos que corren, ¿hay sitio para este personaje tan políticamente incorrecto?

En tiempos donde no te puedes pronunciar sobre nada, me encantaría que aparecía alguien políticamente incorrecto. Ya solo te puedes reír en confianza. Los chistes macarras los hago con mi hijo y mis amigos. Con mi amigo Omar Ayuso tenemos un hastag «te van a cancelar». Es difícil cumplir con todas las expectativas: cuando no estás muy flaca, estás muy gorda y así todo.

Además del cine y la tele, lo suyo es puro teatro. La pasada semana hizo la última función de «El Fin», dirigida por José Martret. ¿Cuándo y dónde volveremos a verla sobre las tablas?

Es un poco secreto (risas) Venga. Te lo regalo. En enero, en el Teatro Bellas Artes. Te va a flipar.

Sabemos por la publicidad que usa unas cremas buenísimas. A estas alturas de la película, ¿con qué más se cuida para aguantar esta vida loca?

Me cuido mucho. He ido creando una rutinas estupendas para aguantar el tipo. Hago un paseo mañanero con mi perra, mínimo de cuatro kilómetros. Para aguantar lo que era la función de «El Fin», dos horas en escena, comía en casa y me echaba una siesta para quitar el ruido de Madrid. No bebo, no fumo y tomo helados y chocolate. La dieta es donde hago más excesos, pero me gusta comer sano. Lo que más me ayuda es quitarme del ruido, el yoga, la meditación y no leo críticas. Cuando se lo oía a los actores mayores, no les creía, pues ahora lo hago. No leo ninguna crítica.

Esta saga retrata los problemas de conciliación. En Suecia acaban de ponerle un sueldo a los abuelos. En España, ¿para usted es un sí?

Siempre comparamos los países y no sé hasta qué punto podemos. En mi caso, los abuelos han sido y son tan importantes, que si hay que ponerles un sueldo, se les pone, pero no sé si estamos en la misma situación de Suecia.

Como lectora apasionada, ¿un par de libros para la maleta?

Recomiendo «Seria», de Iris Simón, y «El descontento», de Beatriz Serrano.

¿Cómo es Toni como madre, cuando nadie la ve?

Muy pesada. Me hago la moderna, hago que estoy soltando, pero soy pesada. Estoy todo el tiempo «te echo de menos, dónde andas», heredado de mi madre, a la que amo.

Sus no vacaciones en 2023 las dedicó a grabar la película que nos ocupa. ¿Se va a resarcir?

Tengo otra vez unas no vacaciones pero en septiembre me iré. Vivimos así, se rueda mucho en verano.