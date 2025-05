Frank Cuesta borra su polémico vídeo y explica por qué lo ha grabado: "Van a salir bombas peores"

Ha sido uno de los temas más comentados del día. El vídeo que Frank Cuesta ha publicado en su canal de YouTube, en el que, entre otras cuestiones, reconoce que no es herpetólogo y que no tiene cáncer, ha traído mucha cola. Pese a que es él mismo quien revela estas informaciones, son muchos los que han pensado que algo más turbio y complejo se esconde tras sus sorprendentes declaraciones.

Pocas horas después, Cuesta ha vuelto a provocar sorpresa entre sus seguidores eliminando el polémico vídeo y explicando las supuestas razones por las que lo ha publicado, en una emisión en directo en su canal de YouTube de más de dos horas en las que apunta al chantaje como principal motivación.

Frank Cuesta aclara por qué ha subido el vídeo

Para empezar, ha querido dejar claro que el vídeo en cuestión y el otro en el que pide perdón a Yuyee, su exmujer y madre de sus hijos, no tienen nada que ver. Este último forma parte de “un acuerdo” al que han llegado las dos partes y, de hecho, todavía se mantiene en su canal de Youtube: “Lo dejaré durante unas semanas”, dice sobre el trato, que parece relacionado con una cuestión judicial.

Considera que la publicación de las grabaciones de voz que lo dejan en mal lugar son fruto de una campaña de acoso contra él y su familia encabezada por sus enemigos, otrora gente en la que confió.

Señala, además, que muchas de las barbaridades que se escuchan en esas grabaciones fueron adrede. Por lo visto, empezó a sospechar de que estaban circulando audios suyos sin su consentimiento y llevó a cabo una especie de prueba: mandó un audio de contenido incendiario a una persona para ver cuánto tiempo tardaba en hacerse público.

En este contexto, advierte de que todavía pueden salir publicadas “bombas mucho peores”. Continúa revelando que “el vídeo de esta mañana ha sido un vídeo guionizado por esta persona (el enemigo al que acusa de acosarle). Esta persona, el día anterior, comentó que si le gustaba el vídeo que yo hacía en mi canal, se paraba todo (la supuesta campaña de acoso contra él). He sufrido ataques de ansiedad y estaba desesperado, así que ha accedido a hacer el vídeo. El acuerdo era que si yo hacía el vídeo, dejaba de filtrar cosas personales mías y frenaba el acoso”.

Frank Cuesta se desdice a sí mismo

En esta nueva explicación en su canal, Cuesta desmiente algunas de las informaciones que él mismo ha confirmado en el polémico vídeo de esta mañana y que, recordemos, ya ha borrado. Asegura que no se considera un personaje, aunque sí reconoce que es “un mentiroso” y que ha “tapado cosas para no quedar mal, como todo el mundo, supongo”.

Aunque no es herpetólogo de forma oficial, con un título como tal, insiste en que sí tiene estudios universitarios que “me permiten ejercer en un país, pero no voy a decir cuál porque no me fío de esta gente”. Desmiente que haya vendido animales, pero sí admite que los ha comprado para su “santuario” y que, “como todos, he hecho algunas barbaridades, sí, pero nunca he querido hacer daño a nadie, como ellos sí están haciendo conmigo”.