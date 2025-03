Última hora sobre el estado de salud de Raphael: Manuel Martos actualiza la evolución del artista tras su reaparición

Raphael ha sido uno de los protagonistas de la semana tras su inesperada reaparición durante el concierto del artista Carlos rivera en Madrid. El de Linares, con motivo de los 20 años en la música del mexicano, apareció durante el show en un vídeo, dedicándole unas bonitas palabras de afecto.

“¿Cómo estás? Me han dicho que el 4 de julio cumples 20 años en el escenario ¡qué bueno! Quiero felicitarte desde Madrid, España, con todo mi corazón. Que seas un hombre feliz, que sigas con tu carrera tan fantástica y hagas los 20 años, 40, pues eso, lo que tú quieras. Un abrazo muy grande, muchas felicidades y hasta siempre te habló, Raphael", dijo Raphael en el vídeo.

Su evolución de salud

Ahora, tras el revuelo que ha supuesto inesperada aparición, Manuel Martos ha reaparecido ante las cámaras y ha actualizado el estado de salud de su padre, que se encuentra en pleno tratamiento de un linfoma cerebral desde finales de diciembre.

Aunque el productor ha dejado en el aire si finalmente el artista se subirá al escenario el próximo 5 de julio en el festival Starlite de Marbella, ha confirmado su evolución positiva. "Todo muy bien, todo muy bien. Todo muy bien, como siempre, de verdad, muchas gracias". "Todo fenomenal, él está súper animado", ha desvelado Martos.

Manuel Martos da la última hora sobre la recuperación de Raphael: "Está muy animado, mejor imposible" Europa Press

"Lo que digo siempre. Lo importante es que está muy bien y que todo va muy bien. Estamos muy tranquilos claro, viéndole que está así, pues imagínate", ha confesado el ex de Amelia Bono. Tanto Raphael como sus familiares están deseando que pueda volver a los escenarios muy pronto y no pierden la esperanza de que sea más pronto de lo esperado. "Bueno, ojalá, ojalá pronto que es lo que más le gusta. Ojalá. No podemos confirmar nada, pero lo importante es eso. Lo importante es que todo va mejor imposible", ha finalizado sobre el asunto.

Obligado a cancelar su gira

Raphael tuvo que cancelar la gira que tenía preparada para este 2025 por Estados Unidos y Latinoamérica tras ser diagnosticado de un linfoma cerebral. Apartado de la vida pública, el artista se encuentra en pleno tratamiento de la enfermedad y su evolución es muy positiva. De momento, las entradas para su concierto en el festival marbellí continúan a la venta y no se ha suspendido este show. ¿Será el 5 de julio el día de su esperada vuelta a los escenarios?