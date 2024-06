El verano más azul (y sexy) de la Princesa de Asturias

E 19 de junio, décimo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI, fue un día muy importante para toda la Familia Real. La noche en la visita a la Galería de las Colecciones Reales, la Heredera al Trono del Reino de España apostó por un conjunto lencero y sexy en tonos azules. Acostumbrados a ver a una Leonor más sobria, con trajes de chaquetas y pantalón, o vestidos de corte midi más discretos, este lookazo de Sfera arrasó y el conjunto se agotó en cuestión de horas. El dos piezas estaba compuesta por una falda midi recta y un top de tirantes de estilo lencero con detalles de encaje. Ambas piezas, confeccionadas en un tejido azul clarito, con flores bordadas de lentejuelas. Un «look» perfecto para las noches de verano, que solamente cuesta 40 euros y que conlleva toda una declaración de intenciones de la Heredera. Este año, la Princesa quiere ser una joven más disfrutando de su verano azul. Este año se sabe que Leonor ha decidido organizarse unas vacaciones privadas con los amigos que ha hecho en Zaragoza, como ya lo hizo con 18 años en Semana Santa cuando fue a visitar a un amigo a Nueva York. Pero, ¿puede? Su agenda oficial ha cogido un ritmo vertiginoso los últimos días, donde se suceden los anuncios, con unos Juegos Olímpicos por medio.

Los looks de Leonor y Sofía. Gtres

Una agenda institucional llena de obligaciones que asume con gusto, pero que chocan de plano con la de una joven de su edad. La Heredera no empieza julio libre de actos. Ayer mismo se anunciaba ya que los días 9 y 10 de julio tiene los de los Premios Princesa de Girona con más protagonismo que nunca. El día 12 tiene su primer viaje oficial internacional a Portugal acompañada por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Dejándonos con la miel en los labios ya que no habrá cena de gala en Lisboa y no tendremos la ansiada foto de Leonor con tiara y con traje de gala. Seguidamente y continuando con su apretada agenda estival, el día 16 de julio tiene que viajar con su progenitor a Puerto de Marín, donde luego se incorporará a tiempo completo en agosto para continuar su formación militar, dejando así la experiencia gratificante de Zaragoza. Luego tendrá que ir a Mallorca, donde será presentada a la sociedad balear y está en el aire si tendrá agenda independiente de sus padres.

La única semana que le queda libre para unas vacaciones privadas es la del 22 de julio. Después de las fotos, que se han difundido, en Jaca montando en los coches de choque y las que no se han publicado, bebiendo con amigos en las fiestas, la heredera se blindará y buscará un lugar fuera de foco para disfrutar de su verano más azul.