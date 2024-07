El viaje más especial de Alba Carrillo con su hijo: "Era su sueño venir y el mío venir con él"

Alba Carrillo está viviendo uno de las etapas más dulces de su vida. La televisiva acaba de dar el salto a Netflix y será la próxima presentadora del reality "Jugando con fuego", uno de los proyectos más ambiciosos y emocionantes de su vida. Desde su despido de Mediaset, la escritora ha sabido reinventarse y triunfa tanto dentro como fuera de la pequeña pantalla. El 5 de octubre de 2023, Alba Carillo publicó su primer libro, "Lista para la vida", todo un éxito de ventas.

Ahora que ha vuelto recientemente a la soltería tras su ruptura con Álex Coves, la modelo está centrada en sus proyectos profesionales y en los suyos. Aprovechando que ahora tenía unos días libres de descanso, Alba Carrillo ha cumplido uno de los mayores sueños de su hijo y se ha ido junto al pequeño y su madre, Lucía Pariente, a disfrutar de unas merecidas vacaciones a Egipto.

Muy emocionada por estar conociendo de primera mano la civilización y cultura egipcia, la televisiva ha compartido un carrousel fotográfico resumiendo sus primeras horas en el país oriental: Al ritmo de "Walk Like an Egyptian" de The Bangles, terminamos nuestro día 1 en este lugar increíble. ¡Lucas está emocionado! Era su sueño venir y el mío venir con él. Otro sueño cumplido en el 2024". "Esta mañana, caminando entre templos y columnas, me he encontrado con una pluma. ¿Casualidad? Y me he acordado del juicio de Osiris, Señor del Inframundo y justo Juez de los Muertos, en la Sala de la Verdad (también conocida como La Sala de las Dos Verdades),juicio que implicaba el pesaje del propio corazón contra la pluma de la verdad. La "Pluma de la Verdad" es una pluma de avestruz (la pluma de Maat) y representa el verdadero símbolo de la Justicia de Egipto. Como soy muy de señales, la he recogido y la he metido en la carcasa de mi móvil. Veremos a ver qué me quiere decir...Egipto es un sueño y estoy dispuesta a leer sus señales. Mañana más", ha escrito la nueva presentadora de Netflix tras su visita a las pirámides.

Otro destino exótico

El verano pasado, Alba Carrillo y su familia viajaron a Marruecos y disfrutaron de unas inolvidables vacaciones en Marrakech. Cabe recordar que Lucas, el hijo de la televisiva, nada más regresar del viaje familiar estuvo unos días ingresado en el hospital, quedando todo en un susto. Después de un año muy intenso, parece ser que la televisiva ha querido sorprender a su pequeño y ha cumplido uno de sus mayores sueños: conocer Egipto y las pirámides. ¿Con qué destino sorprenderá el clan el próximo año?