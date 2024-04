Alba Carrillo carga contra Ana Rosa Quintana a costa de Daniel Sancho

No hay nadie en España que no esté al tanto del caso de Daniel Sancho, cuyo juicio por el asesinato de Edwin Arrieta comenzó este martes 9 de abril. La causa está en boca de todos y alimenta las tertulias y debates de las principales cadenas. El programa de Ana Rosa Quintana no podía ser diferente, e incluso la presentadora se pronunció sobre uno de los asuntos que más polémica ha suscitado: el estreno de un documental sobre la trama el mismo día que arrancó el proceso.

El proyecto incluye el testimonio de Rodolfo Sancho, que en los últimos meses se ha mostrado indiferente a la prensa y ha evitado adelantar cualquier detalle sobre la complicada situación que atraviesa su hijo. Las palabras empiezan a brotar con un cheque sobre la mesa, una doble vara de medir que disgustó a Ana Rosa Quintana: "No sé si es que entiende que un documental en una plataforma no es un medio de comunicación o no son periodistas, pero es un medio de comunicación exactamente igual que los demás, con lo cual es un poco sorprendente su actitud ahora".

De igual modo, este reproche de la periodista ha llamado la atención de Alba Carrillo, una de sus antiguas empleadas. Por todos es sabido que la relación de la exmodelo con su antigua empresa no terminó de la mejor manera, y la apuesta tertuliana aprovecha cualquier ocasión para atizar a la que un día fue su jefa.

Ana Rosa Quintana en TardeAR Mediaset Mediaset

"A Ana Rosa lo que le duele es que el documental lo haya hecho con una productora de la que ella formó parte en su día, y no con su actual productora. Si Sancho hubiera hablado para ella, no le estaría reprochando nada", ha expresado Carrillo, que considera que la presentadora está dando "lecciones de moral" que no le corresponden.

El documental de Sancho

Lo cierto es que Rodolfo Sancho habla largo y tendido en el documental de HBO sobre los detalles más desagradables del caso que afronta su hijo, empezando por cómo le contó que había matado a Edwin Arrieta: "La verdad que en la conversación de Daniel me dijo que este tipo le había amenazado a él en el momento, que le había amenazado de muerte y con hacer daño a su familia. Y que se defendió de unas amenazas y un intento de agresión sexual. Y luego pues nos cuenta todo cómo fue. La pelea, lo posterior a la pelea, el miedo, el pánico, el estado de disociación, todo eso".

Tal y como ha confirmado LA RAZÓN, Rodolfo Sancho cobró una suculenta cantidad de dinero por participar en este documental, fondos que muy probablemente ha destinado a la defensa de su hijo.