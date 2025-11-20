El lado personal de Marta Sánchez: su hija Paula, dos matrimonios fallidos y Federico León, su gran amor

Marta Sánchezes la última invitada de la semana de "El Hormiguero". La artista vuelve al programa de Pablo Motos para conmemorar sus 40 años en el mundo de la música. La visita de la cantante promete convertirse en una noche muy especial, en la que no faltará música y anécdotas de su extensa trayectoria profesional encima de los escenarios.

Paula, su única hija

Marta Sánchez y su hija Paula han protagonizado el último número de la revista "¡Hola!" de esta semana. La artista ha posado por primera vez junto a la joven, fruto de su matrimonio con el publicista Javier Cabanas. La joven tiene una gran proyección en el mundo de la moda y una prometedora carrera artística por delante.

El reportaje, realizado en su refugio canario propiedad de Federico León, su pareja, la cantante se muestra orgullosa de Paula. Graduada en Comunicación, Estilismo e Imagen de Moda en la Escuela de Diseño y Moda (IED), se ha convertido en la mejor asesora de imagen de la artista, siendo artífice de algunos de sus looks. "Paula tiene las cosas claras. Tiene mucha personalidad, le auguro un futuro brillante. Desde muy pequeña se vio rodeada de vestidos, de mis armarios llenos de ropa increíble por mi profesión. Le gusta la moda. Tiene gusto y me aconseja muy bien", explica en la entrevista. Para ella, el día más feliz de su vida fue el día de su nacimiento: "Fue el día que tuve en brazos a mi hija por primera vez. Es algo único, mágico, milagroso. Hoy me enorgullece su sensibilidad, su nobleza".

Un extenso currículum sentimental

Más allá de su faceta artística, la vida sentimental de Marta Sánchez siempre ha acaparado la atención mediática. La artista cuenta un extenso currículum sentimental y ha pasado por el altar en dos ocasiones: en 1994 con el argentino Jorge Saleti y en 2002 con Jesús Cabanas, padre de su hija Paula. Además de estos dos matrimonios fallidos, entre sus conquistas figuran nombres como Javier Conde, Guillermo Saralona, Danti Terán y Sterling Campbell, integrante del grupo Duran Duran.

A sus 59 años, Marta Sánchez ha encontrado la paz y la tranquilidad al lado de Fede León, con el que mantiene una discreta desde 2018. La artista vive a caballo entre Madrid y Canarias, lugar en el que reside su pareja.