Violeta Mangriñán se enfrenta a su momento más duro como madre: “A la que nos despistamos se acerca y le pega”

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio se conocieron en “Supervivientes 2019”, la edición en la que todos los ojos estaban puestos sobre Isabel Pantoja. Tampoco pasó desapercibido su incipiente amor y cinco años después han formado una familia que podría llegar a ser la envidia de las redes sociales. Sin embargo, como en todas las casas no todo es perfecto. Desde que Violeta diera a luz a Gia, su segunda hija que nació el 1 de febrero de este año, la situación ha tomado tintes muy complicados para los padres ahora de dos niñas: Gala (a punto de cumplir dos años) y Gia.

La influencer mostró en sus redes sociales el proceso de adaptación cuando trajeron a Gia del hospital. No se había pronunciado en los últimos cuatro meses sobre la relación entre las hermanas, pero tanto Violeta como Fabio parecen sobrepasados: “Estamos un poco preocupados con el tema de los celos”, arrancaba diciendo en su perfil de Instagram. “Cada vez está más celosa de Gia y hemos de estar con mil ojos encima todo el día, porque cuando nos despistamos se acerca a Gia y le pega, le aprieta la cabeza, le pega tirones…”, ejemplificaba su comportamiento antes de seguir desesperada sobre esta situación entre las pequeñas: “Todo es Gia no, Gia no, Gia no. Estoy bastante triste con eso, pero supongo que es normal y que, espero, que todo esto cambiará con el tiempo, pero cada vez va a peor. Yo pensé que sería al revés a medida que la conociera más, pero no va a mejor”, concluye.

El problema de Violeta Mangriñán Instagram

Lo cierto es que la situación para Violeta Mangriñán no es la mejor. Tiene una familia a la que quiere con locura y que ha empezado un nuevo proyecto profesional muy prometedor con su negocio en solitario de matcha. Sin embargo, la fase de celos por la que estaría pasando su hija podría llegar a complicar su nueva aventura profesional. Y es que no sería el único frente que presenta inestabilidad. Este lunes será la fecha escogida para hacerse la prueba de SIBO, para diagnosticar el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Se trata de un síndrome que tendría los síntomas de náuseas, hinchazón y dolor abdominal, fatiga, diarrea y estreñimiento.

Sin embargo, este domingo no todo han sido malas noticias, pues muy pronto la situación de Violeta y el resto de su familia cambiará de escenario: “Adiós a mi amada casita. ¿Quién sabe si volveremos a vernos algún día?”, decía en el vídeo en el que explicaba su decisión de alquilar “VillaFavioleta” hasta nuevo aviso y advertir a sus seguidores que se “vienen cositas”.