Feijóo, pasión por la fruta

Según confidencia de mis fontaneras peperas, en el festejo de hoy le espera una grata sorpresa: de una tarta gigante con el anagrama del PP, saltarán cascabeleras y sensuales Díaz Ayuso y Ester Muñoz

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una entrevista para Europa Press, en la sede autonómica del PPdeG, a 12 de agosto de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Núñez Feijóo es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia desde 1985, desempeñando distintos puestos administrativos hasta que en 1991 ingresó en la política activa, al ser nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Galicia. Fue presidente de la Junta de Galicia desde 2009 hasta 2022 y senador en las Cortes Generales por designación del Parlamento de Galicia, entre 2022 y 2023. Es el actual presidente del Partido Popular desde 2022. 13 AGOSTO 2025;ENTREVISTA;PP;PARTIDO POPULAR;PPDEG;FEIJÓO;GALLEGO; César Arxina / Europa Press 12/08/2025
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo César Arxina Europa Press
Jesús Amilibia
Hoy cumple años Feijóo (64) y me imagino que habrá percebada en Génova. No he sido invitado, aclaro. El líder ya celebró en parte su onomástica la otra noche en el club Garufa de La Coruña cantando y bailando con el grupo Sisters in The House el bonito tema «Mi limón, mi limonero», de Henry Stephen. Un clásico de karaoke. He visto el vídeo y observo que, aunque el líder pepero parece desafinar un poco, se le ve muy suelto de caderas. Quizá no tanto como el Apolo de la Moncloa cuando hace zumba cada mañana con la Bego. Cuentan que los movimientos caribeños y sexis del Apolo no los iguala ni Shakira. Y qué decir de la Bego: aún conserva toda la gracia y el encanto de la modelo de lencería fina que fue cuando tenía 20 años, según cuenta Alejandro Entrambasaguas en su libro «La Sagrada Familia».

Dicen las malas lenguas que ya hay varios reporteros de la fachosfera tratando de localizar las fotos en sujetador y braguitas de la juvenil modelo. Por influencia de su padre, Sabiniano Gómez, se expusieron en varios comercios de Madrid, pero no en sus saunas: hay ambientes que no precisan de tales estímulos. Volviendo al cumpleaños del líder gallego: al vídeo musical adjuntó la frase «me gusta la fruta». Más que gusto, es pasión. Según confidencia de mis fontaneras peperas, en el festejo de hoy le espera una grata sorpresa: de una tarta gigante con el anagrama del PP, saltarán cascabeleras y sensuales Díaz Ayuso y Ester Muñoz (Cayetana declinó la oferta) luciendo limones y cantando el popular tema en gallego («O meu limón o meu limoeiro»), acompañadas por las Tanxugueiras con sus pandeireteiras y bailando muñeiras al son de los gaiteiros. Deberían grabar un vídeo para cuando Feijóo visite «El hormiguero».

