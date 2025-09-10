Feijóo, pasión por la fruta

Hoy cumple años Feijóo (64) y me imagino que habrá percebada en Génova. No he sido invitado, aclaro. El líder ya celebró en parte su onomástica la otra noche en el club Garufa de La Coruña cantando y bailando con el grupo Sisters in The House el bonito tema «Mi limón, mi limonero», de Henry Stephen. Un clásico de karaoke. He visto el vídeo y observo que, aunque el líder pepero parece desafinar un poco, se le ve muy suelto de caderas. Quizá no tanto como el Apolo de la Moncloa cuando hace zumba cada mañana con la Bego. Cuentan que los movimientos caribeños y sexis del Apolo no los iguala ni Shakira. Y qué decir de la Bego: aún conserva toda la gracia y el encanto de la modelo de lencería fina que fue cuando tenía 20 años, según cuenta Alejandro Entrambasaguas en su libro «La Sagrada Familia».

Dicen las malas lenguas que ya hay varios reporteros de la fachosfera tratando de localizar las fotos en sujetador y braguitas de la juvenil modelo. Por influencia de su padre, Sabiniano Gómez, se expusieron en varios comercios de Madrid, pero no en sus saunas: hay ambientes que no precisan de tales estímulos. Volviendo al cumpleaños del líder gallego: al vídeo musical adjuntó la frase «me gusta la fruta». Más que gusto, es pasión. Según confidencia de mis fontaneras peperas, en el festejo de hoy le espera una grata sorpresa: de una tarta gigante con el anagrama del PP, saltarán cascabeleras y sensuales Díaz Ayuso y Ester Muñoz (Cayetana declinó la oferta) luciendo limones y cantando el popular tema en gallego («O meu limón o meu limoeiro»), acompañadas por las Tanxugueiras con sus pandeireteiras y bailando muñeiras al son de los gaiteiros. Deberían grabar un vídeo para cuando Feijóo visite «El hormiguero».