Georgina Amorós se casa: así fue la pedida de mano de la actriz de ‘Élite’

Georgina Amorós se ha ganado un hueco en nuestros hogares por sus muchos y populares papeles. La actriz ha logrado convertirse en un rostro habitual por series como ‘Élite’ o ‘Segunda muerte’, con la que se metió al público y la crítica en el bolsillo. Pero también ha sabido llevar el éxito que arrastra en lo profesional a lo personal, con una vida igual de plena más allá de los sets de rodaje, aunque sin alejarse demasiado. Y es que ahora la intérprete anuncia que se casa con su novio, Diego Betancor, productor de la serie de Netflix que le hizo saltar a la fama.

Después de unos años manteniendo un discreto romance y sin que sus pasos lleguen a copar titulares en el papel cuché, ahora será distinto. Difícil pasar por alto el hito que la pareja acaba de anunciar en sus redes sociales. Ha sido la actriz quien ha compartido con sus fieles de Instagram la buena nueva de que vestirá de blanco, se aproximará al altar y le jurará amor eterno a su amado con el intercambio de alianzas y pronunciar sus votos. Y es que la primera parte ya la ha cumplido, la del decir ‘sí, quiero’, ante la importante pregunta.

“¿Nos casamos?”, la tarta que hizo la gran pregunta

A través de su cuenta oficial de Instagram, Georgina Amorós ha anunciado sus planes de boda con Diego Betancor. Una buena nueva que no solo se queda con el anuncio, sino que además nos hacen partícipes del momentazo en el que él hincó rodilla derecha en el suelo y le pidió matrimonio a su amada. Eso sí, de una forma original, sin tanto protocolo y cediendo la decisiva pregunta a una tarda que con esmero había encargado para la ocasión: “¿Nos casamos?”, se puede leer sobre el romántico pastel en forma de corazón en tonos rosa.

La pedida se produjo durante una comida entre amigos, en la que seguramente alguno que otro estaría confabulado. El momento clave llegó, por supuesto, cuando se pidió el postre y el camarero colocó frente a la actriz la tarta con la pregunta que debía responder. Georgina, tras superar el shock inicial, dijo que sí. Desean poner el broche final a seis años de relación que sigue dando alegrías a los protagonistas y también a sus seres queridos, que pronto serán testigos del triunfo del amor con la celebración de una boda por todo lo alto.