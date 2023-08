Gwyneth Paltrow alquila su mansión de Montecito en Airbnb

La estrella de Hollywood ha decidido abrir las puertas de su lujosa casa de Montecito en California a través de Airbnb y lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram. La iniciativa tiene como objetivo promover la conexión humana y fortalecer la comunidad, al tiempo que sigue los valores de su exitosa empresa de bienestar y estilo de vida goop.

Mansión de Gwyneth Paltrow en Montecito La Razón

La casa de Montecito es una encantadora residencia que ha sido diseñada por la propia Paltrow con el propósito de brindar a los huéspedes una experiencia de relajación y inmersión en el estilo de vida 'goop'. Además, lo más destacado de esta estancia es la oportunidad de conectarse con la esencia y la filosofía de la actriz y emprendedora.

En un anuncio cautivador, Gwyneth Paltrow compartió sus pensamientos sobre la casa de Montecito, describiéndola como su santuario para la paz mental y la claridad. Ella misma frecuenta esta casa para recargar energías, reflexionar sobre los proyectos de goop y disfrutar del tiempo con su querida familia y amigos. La actriz invita a los huéspedes a disfrutar de un lugar que ofrece tanto momentos de conexión como de soledad y reflexión, según las necesidades de cada persona. Además, ha proporcionado una selección de sus elementos básicos favoritos para nutrir el cuerpo, la mente y el alma de sus invitados.

Gwyneth Paltrow en la cocina Instagram

La estancia en la casa de huéspedes de Paltrow incluye diversas experiencias excepcionales. Los visitantes pueden disfrutar de una acogedora cocina, un amplio salón y un dormitorio sereno para garantizar una estadía cómoda y placentera. También tendrán la oportunidad de participar en una sesión guiada de meditación trascendental, diseñada para fortalecer la mente y promover la tranquilidad interior.

Como una experta en bienestar y belleza, Paltrow ha incluido un relajante día de spa en la experiencia. Los huéspedes podrán disfrutar de los productos de belleza goop favoritos de la actriz, incluido el reconocido Microderm Instant Glow Exfoliator de la marca.

La nutrición también juega un papel fundamental en esta estancia 'healthy'. Los visitantes podrán disfrutar de deliciosos platillos inspirados en la cocina goop, diseñados para reponer fuerzas y satisfacer el paladar.

Pero la experiencia no termina ahí. Gwyneth Paltrow ha sido generosa al incluir una abundancia de productos goop para que los huéspedes continúen su viaje de bienestar incluso después de dejar la casa de Montecito. No nos olvidemos que la actriz creó esta empresa de bienestar y estilo de vida en 2008 y .cuenta con su propia docuserie sobre bienestar en Netflix llamada `The goop lab with Gwyneth Paltrow´

Las reservas se podrán hacer desde el martes 15 de agosto a las 10 a.m. para una estancia inolvidable el sábado 9 de septiembre, desde las 16 h hasta las 11 h del domingo 10 de septiembre.