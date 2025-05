Mazón, a la velocidad de la luz

Leo: «Más de tres meses después de constituir la comisión de investigación de la dana, y seis meses después de la riada, el Parlamento valenciano aprobó ayer el plan de trabajo». Atención, NASA: la Generalitat valenciana ya ha alcanzado la velocidad de la luz. A eso le llamo yo solucionar las cosas por la vía rápida, saltándose con pértiga la maldita burocracia. Cuidado con la curvas, Mazón. Leo también: «Corredor echa al único consejero afín al PP y mete en Red Eléctrica a González Laya (PSOE)». Y más: «La presidenta de Redeia dedicó la mañana del apagón a cambios del consejo de administración que después tuvo que aplazar». Claro, después de las 12:33 no lo veía claro. Pero ahí tenemos otro gran ejemplo de rapidez: eliminemos el fango fachosférico no sea que ahí esté la causa del ciberataque, como el Apolo y yo nos tememos.

No hablemos de gafes ni de la llegada del Apocalipsis antes de lo que vaticinaron Stephen Hawking y Nostradamus juntos

Me cargo al consejero Abad, se dirá la Corredor, y así le hago pupa al cardenal Feijóo, que aún no sabe que, en el cónclave nacional del Apagón, es el Apolo quien dirige (vía wasaps) la paloma del Espíritu Santo amaestrada. Prestemos atención a lo que clama Óscar Puente entre caos y caos del AVE: mientras la derecha fangosa siga saboteándolo todo, aquí no habrá quien viva. No achaquemos nada al Apolo y sus cuates, que están muy ocupados buscando culpables. No hablemos de gafes ni de la llegada del Apocalipsis antes de lo que vaticinaron Stephen Hawking y Nostradamus juntos. Recordemos aquello que dijo Woody Allen: «Más que en ningún otro momento de la historia, la humanidad se halla en una encrucijada: un camino conduce a la desesperación absoluta y el otro a la extinción total. Quiera Dios que tengamos la sabiduría de elegir correctamente». Para eso contamos con el Apolo, guía de luz.