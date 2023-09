Pedro Sánchez se equivoca y manda por error una carta de pésame a Álvaro de Luna

Álvaro de Luna ha emergido como una de las figuras más destacadas en la escena musical contemporánea. Esta misma mañana, De Luna compartió estos detalles durante su participación en "Zapeando", el programa de La Sexta presentado por Dani Mateo. Durante su aparición en el programa, el artista contó una historia de lo más llamativa: el momento en que recibió una carta de Pedro Sánchez, en ese entonces presidente del gobierno. La carta estaba dirigida a su familia y expresaba sus condolencias por la supuesta pérdida de Álvaro de Luna.

Este incidente ocurrió en 2018, cuando la madre de Álvaro de Luna recibió una carta con la firma del máximo líder del gobierno español. En la carta, Sánchez ofrecía sus más sinceras condolencias por la pérdida de Álvaro de Luna. Sin embargo, se trató de una lamentable confusión, ya que el presidente se había equivocado de persona al enviar la carta. En realidad, el pésame estaba destinado a la familia del actor madrileño Álvaro de Luna, quien interpretó el papel de El Algarrobo en la serie de televisión "Curro Jiménez" entre 1976 y 1978.

Durante la conversación, Quique Peinado planteó la pregunta sobre este incidente, a lo que Álvaro de Luna respondió afirmativamente: “Esto es real. De hecho, la conservamos todavía. Bueno, la conserva mi madre. Yo no lo entendía porque, de hecho, me pilló trabajando y me llamó mi madre sin entender absolutamente nada”. Más tarde, se dieron cuenta de que se había producido una confusión y que el pésame estaba destinado a otra persona con el mismo nombre: “Luego ya hilamos y nos dimos cuenta que había muerto el actor”, añade.