Un obispo poseído y una agresión de mentira

Gente

Actualidad

Lunes

Puigdemont pretende reactivar la confrontación con el Estado antes de la Diada y apuesta por la presión callejera… Es un delincuente profesional.

Dicen que el fichaje de Neymar por el PSG en 2017, cuando el club parisino desembolsó 222 millones de euros, sigue siendo el más caro de la historia… ¿Les parece mucho? Pues la verdad es que costó 480 millones, donde se incluía una cláusula «por ser amable con los aficionados», de 500.000 euros al año. Esto del fútbol es una vergüenza.

¿Cómo que el obispado de Solsona cree que su obispo enamorado ha sido poseído por el Diablo y lo quiere exorcizar? El amor es una especie de demonio, sí, pero que el título de una de las obras de su novia sea «El infierno en la lujuria de Gabriel» no debería llevarles a conclusiones precipitadas y sí a plantearse que ya es hora de que la Iglesia decida que el amor a Dios no está reñido con otros amores.

Valencia permite la reapertura del ocio nocturno… Se va viendo el fin.

Irene Montero insiste en que las mujeres afganas y españolas «están sometidas a un mismo sistema». Ya. No hay más que vernos. Por cierto, ¿algún día te atreverás a decir que la religión musulmana determina las mayores desigualdades?

Comparan a Iván Redondo con Óscar López. Dicen que el primero era opulento y el segundo discreto en los gastos ¡y en la gestión! Y que el cargo le queda grande y no va a poder soportarlo mucho tiempo.

Martes

¿Quién es el político/a/e más sexy? Cuentan que Yolanda Díaz desata pasiones y no solo entre los políticos ni de su formación, ni de la izquierda… ¡Cómo debe de estar Pedro, el guapo! (¡También se comenta que podría llegar a ser presidenta del Gobierno de España! Te pisan los talones, Pedro)

En el mismo día en el que los talibanes controlan todo Afganistán, se abren las clases de la universidad, que separan con cortinas a hombres y mujeres…

Miércoles

Pedro Sánchez sitúa al PP «fuera de la constitución» por el bloqueo del CGPJ y Casado le reprocha ser el Gobierno más radical de Europa. ¡Qué bonita es la vuelta al cole!

El joven que denunció una agresión homófoba en Madrid confiesa a la Policía que mintió. No fue atacado por encapuchados y todo fue consentido. Marlaska lo califica de «hecho anecdótico» e insiste en el incremento de los delitos de odio. Y Montero dice… ¡Ay, que poco me interesa lo que dice Irene Montero!

¿Dónde está Pablo Iglesias? Pues trabajando en los medios privados que tanto criticaba: que si La Ser, Rac 1, CTXT y luego ya basurita, pero que le llena los bolsillos como «Ara» y «Gara», medios independentistas desde los que boicotear el Gobierno del que hasta hace nada formaba parte… Además, trabajará en la Universidad Oberta de Catalunya ¡y vivirá en Barcelona! Porque, lo reconozca o no, está separado ya de Irene y preparando su vuelta a la tele, sus memorias y hasta los documentos de venta de la casa de Galapagar…

Muere el actor Jordi Rebellón y la periodista Elia Rodríguez. Buenos y queridos amigos. Se me caen las lágrimas a chorros.

Jueves

O sea, que el segundo estado de alarma también fue inconstitucional. ¿Nos devolverán el importe de las multas?

El Gobierno Balear considera «agresión lingüística» que una médica hable en castellano porque se maneja mejor en esa lengua, ¿y las tantas veces que alguien que no habla mallorquín pide que le hablen en castellano en el hospital y no les da la gana, también son agresiones lingüísticas? Porque la cooficialidad de lenguas existe, ¿no?

Viernes

Por Dios, la luz vuelve a subir: 141 euros el precio del megavatio/hora…

No habrá ampliación del aeropuerto del Prat, ni inversión de 1.700 millones. Todo el mundo indignado menos Yolanda Díaz, que trabajó «en silencio» para evitarla. Así que está encantada. ¿También con los 80.000 puestos de trabajo que no se crearán? Algo raro pasa en Cataluña y no nos estamos enterando.

Todo el país continúa revuelto con la falsa agresión homófoba y la actitud de Marlaska. Si dicen que la policía suponía que era mentira casi desde el principio, ¿Marlaska estaba al tanto? Si lo estaba, sus declaraciones sobre la derecha y el odio parecen más que inconvenientes, pero si no lo sabía, ¿qué clase de ministro de Interior tenemos?

Cuentan que Almeida y Casado se quieren aliar para frenar el ascenso de Ayuso arrebatándole el PP de Madrid. ¿Será verdad?