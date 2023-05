Así ha sido la boda de Lucía Domínguez Vega-Penichet, íntima amiga de Tamara Falcó

Este fin de semana se ha celebrado la boda de Lucía Domínguez Vega-Penichet y Álvaro Gomis, una cita que ha reunido a lo mejor de la jet set en la capital para celebrar este esperado enlace. La iglesia de Santa Bárbara fue el lugar elegido el sábado para la ceremonia religiosa y allí pudimos ver a Tamara Falcó, íntima amiga de la novia, junto a su madre Isabel Preysler y su hermana Ana Boyer.

Tamara Falcó de boda con Isabel Preysler y Ana Boyer. GTRES

Las dos hermanas son muy amigas de Lucía, la protagonista de la jornada. Hija del arquitecto José Antonio Domínguez Urquijo y de Graciela Vega-Penichet, la joven es experta en marketing y pertenece a una de las familias más conocidas de la alta sociedad de nuestro país. Su abuelo, Manuel Vega-Penichet, fue caballero de la Orden Ecuestre de San Gregorio Magno y presidente de Fasa Renault y Ebro Agrícolas.

Lucía Domínguez Vega-Penichet llegando a la iglesia de Santa Barbara GTRES

Por su parte, su ya marido, Álvaro Gomis, es socio de la conocida marca de calcetines Jimmy Lion junto a Felipe Cortina. De hecho, este último ejerció como testigo del enlace. Además, cuenta entre sus amistades con personalidades tan conocidas como Álvaro Falcó e Isabelle Junot o Alonso Aznar, hijo menor del expresidente José María Aznar.

Felipe Cortina, testigo de la boda, junto a su mujer y a su cuñada GTRES

La boda contó con más de 300 invitados, entre quienes se encontraban Carla Goyanes y su marido Jorge Beguría, Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, y la estilista del clan Preysler, Cristina Reyes. Precisamente, este enlace se celebra la misma semana en la que Tamara se quedaba sin vestido para su propia boda, que se celebrará el próximo 8 de julio en El Rincón. No obstante, no quiso hacer ninguna declaración al respecto a su llegada para no empañar uno de los días más felices de su amiga Lucía.

Carla Goyanes y su marido Jorge Beguría GTRES

La novia apareció radiante a las 20.00 horas en el templo con un bonito vestido diseñado por Isabel Nuñez, de la marca Inuñez, y tras la ceremonia todos los invitados se trasladaron al exclusivo club Puerta de Hierro de Madrid para celebrar el banquete y la posterior fiesta, que estuvo amenizada por un DJ.