La crónica de Marta Robles: Plantones, querellas, amenazas veladas y una agresión sexual

LUNES

¿Pero qué pasa con los trenes? Un nuevo susto nos deja perplejos. 15.000 personas afectadas y 32 trenes cancelados en un fin de semana tercermundista. Adif y Renfe aseguran que hoy quedará normalizada la situación en las madrileñas estaciones de Atocha y Chamartín…, pero ayer por la noche aún había viajeros buscando solución… Óscar Puente, el ministro que solo ve sospechosos por todas partes, apunta casi al sabotaje en sus declaraciones… Luego recula, claro, y confía en que la investigación aclare lo ocurrido, que pudo haber derivado en una terrible desgracia…

Un tren averiado entre Atocha y Chamartín provoca retrasos en la circulación durante casi una hora Europa Press

MARTES

Y nuevo choque Ayuso y Sánchez. Después de poner a escurrir a la presidenta madrileña ¿de verdad esperaba el presidente del Gobierno que lo visitara en la Moncloa? ¿Lo habría hecho él? Los demás presidentes de comunidades populares le visitaron, sí. Y es verdad que Feijóo apuntó que convenía que lo hicieran todos…; pero hombre, no tras tanto vapuleo verbal… Dicen que los populares tienen que hacer equilibrios para apoyar a Ayuso y no desautorizar a Feijóo…¿Por qué? Una cosa es pedir que se vean con el presidente y otra pretender que lo hagan en circunstancias infames… Los socialistas aprovechan para intentar dividir al PP, con su «Ayuso es la que manda».

El vestido rojo de Isabel Díaz Ayuso. Gtres

¿Qué me preocupa a mí, de verdad, hoy? Las informaciones que evidencian la cantidad de personas solas que hay en nuestro país. Entre los más mayores y los más jóvenes…Tantas redes, tanta falsa compañía digital y cada vez estamos más solos.

MIÉRCOLES

Rechazada la querella del PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal… Y ahora los socialistas amenazan con querellarse contra los populares por haber puesto esta querella. Hagamos recuento: el Supremo rechazó dos querellas contra la ministra de Hacienda. El TSJ de Madrid tumbó la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado por presunta prevaricación y antes rechazó la de Pedro Sánchez contra el mismo juez… ¿Cinco querellas rechazadas de unos y otros, y una más si contamos la del, ejem, «periodista», Máximo Pradera, que se mete en el ajo como adalid socialista? ¡Dejen de colapsar más la justicia con sus cosas! (De lo de Pradera, ni hablamos).

¿Más sandeces? Acusan a Ayuso de «absentismo laboral» por no acudir a la cita con Sánchez… Pero, hombre, ¡si Sánchez se tomó cinco días para «reflexionar» y no acudió al trabajo…¡Y de su hermano, que «trabaja» en Huelva y vive y cotiza en Portual, ni hablamos! La obsesión del PSOE con Ayuso y con enfrentarla con el presidente de los populares se recrudece en estos días donde las encuestas (excepto la del CIS de Tezanos, claro) los sitúan siete puntos por encima de los socialistas. aunque desde el Gobierno insistan en el «liderazgo menguante» de Feijóo.

JUEVES

Las «mejores declaraciones» de ayer: En Portugal, del presidente Sánchez, cuando le preguntan por qué cesó a Ábalos: «hubo una crisis ministerial en 2021…» Cuando le preguntan por Aldama: «Air Europa…»??? (Tú pregunta que yo respondo lo que me da la gana). En el Congreso, el ministro socialista Bolaños dice al portavoz popular Tellado: «la ‘jefa’ les está comiendo la tostada…» Tellado contesta: «La jefa se comió la tostada en la Moncloa y se llama Begoña Gómez». ¿Esto es ganarse el sueldo?

Por cierto, que hoy comparecía la ministra Rodríguez para hablar del problema salvaje de la vivienda. Avances reales, no, pero sí un rifirrafe. La podemita Ione Belarra llama «rentista» a la socialista, que contesta «mis tres casas no valen la mitad del chalet de Galapagar». ¡Qué nivel!

Ministra de Vivienda: Navarra está haciendo muy bien su trabajo en políticas públicas Iñaki Porto Agencia EFE

¿Otras declaraciones «estrella»? La del fiscal general del Estado: «si quisiera hacer daño a algún espectro político –que por supuesto, no lo voy a hacer nunca–, tendría información de sobra…» Y la de la ministra de Hacienda referida al novio de Ayuso «(…)Y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará». Caray, ¡qué miedo, no! Ah y una más, de Ábalos: «sería el corrupto más cutre si me hubiera dejado corromper por 77.000 euros…» A ver, exministro, ¿a partir de cuántos euros se deja de ser un «corrupto cutre»?

VIERNES

Quería acabar con los Premios Princesa de Asturias, la maravillosa poesía prosa de María Blandiana, el humor beligerante de Marjane Satrapi, el poderío de Carolina Marín, la casi divinidad de Serrat… Pero Errejón, el político de Podemos/Más Madrid/Sumar, que tanto ha hablado de derechos y protección de las mujeres, abandona su partido por presuntas agresiones sexuales…Hay una denuncia brutal… ¡Y parece que una colaboradora de Errejón lo sabía hace meses y le pidió a una de las agredidas que no lo contara! ¿Lo sabía alguien más?