La crónica de Marta Robles: «A ver... ¡menuda inventada!»

LUNES

Ataque masivo ruso con 120 misiles y 90 contra Ucrania. Uno de los mayores desde que comenzara la contienda. La furia de Moscú, tras la decisión de Biden, antes de dejar la presidencia de EEUU, de dar luz verde a Ucrania para que se usen misiles estadounidenses de largo alcance. No es un ataque más. Y da pavor.

Y entretanto, en Valencia, más que de reconstrucción hablamos de polémica. Hoy, de la llamada del presidente valenciano al alcalde de Cullera para justificar que no estuvo incomunicado el día D, pero… El alcalde de Cullera dice que tal llamada fue de «copa y puro». ¿No se dan cuenta de que ni en Valencia ni en el resto de España estamos para ironías? La prioridad continúa siendo buscar a los desaparecidos, todavía 13. El resto, las responsabilidades, cuando corresponda.

MARTES

Valencia, sigue en el foco de atención, como debe de ser. Para que no nos distraigamos, los Reyes viajan a Chiva, Utiel y Letur y son recibidos con abrazos y aplausos, mientras el presidente valenciano recibe gritos y críticas. Por el contrario, el presidente castellano manchego en Letur, parece contar con el mismo cariño que los Reyes… Más allá de la reconfortante visita, en Valencia preocupa y mucho el lodo en las alcantarillas.

Los reyes visitan tres localidades afectadas por la dana: Chiva, Utiel y Letur Villar Lopez Agencia EFE

Mientras, en Suecia han dado un manual para reaccionar ante ataques con bombas atómicas. ¿Europa está en peligro? Y en EEUU, se pospone la condena a Trump por fraude hasta que deje de ser presidente y podría ocurrir que el juez retirara el caso como pide Trump. ¡Con lo que le costó conseguirla al fiscal!

MIÉRCOLES

Lo cuenta «El independiente»: «La pista de la asistenta de Begoña Gómez apunta a Bolaños y Óscar López por malversación». A todos, menos a Sanchez, les parece que la cosa se complica…¿Que los primeros contratos de la postemergencia y reconstrucción en Valencia son sospechosos? Lo denuncia la socialista Diana Morant. Permítanme dudarlo. No creo que ni los políticos más ineptos sean capaces de una barbaridad tan estúpida…¿O sí?

Sesión de control en el Senado ZIPI ARAGON Agencia EFE

JUEVES

Se aprueba el pacto fiscal de los socialistas en el Parlamento. Pero ha costado ¿eh? De rodillas ante la bancada de ERC vimos a la diputada socialista, Patricia Blanquer. Hay quien dice que más que pacto es saqueo fiscal, a mayor gloria de la monísima Yolanda Díaz, que tiene más modelitos distintos en el armario que María Jesús Montero, aunque, según algunos (Podemos incluido), peor futuro… En fin, que la debilidad del Gobierno se demuestra en el Congreso, donde casi no consiguen sacar adelante nada a no ser que se pongan de rodillas y prometan una cosa y la contraria a sus distintos socios... Si su Gobierno no puede ejecutar el poder y los escándalos arrecian, ¿dimitirá el presidente Sánchez? Yo diría que aguantará al máximo. Se admiten apuestas. Aunque igual cambia el cuento tras las declaraciones de hoy de Víctor de Aldama, que parece que está largando lo más grande…

Tiembla el mundo también con algunos nombramientos de Trump. Gente preparada, sí, ya les gustaría a nuestros parlamentarios dentro y fuera del Gobierno, pero…, algún negacionista climático como Wright, algún conspiranoico, antivacunas como Robert Kennedy, outsiders como Elon Musk o alguno que ha tenido que retirarse,como Matt Gaetz, por acusaciones de pago de sexo con menores…

VIERNES

Las declaraciones de ayer de Víctor Aldama han caído como una bomba. ¿Qué dijo? Que claro que conocía a Sánchez; que fue al mitin de la Latina porque se lo pidieron y que se hizo la foto en un reservado donde estaban Koldo, el presidente y él; que Sánchez le dijo que estaba informado y le dio las gracias… Que de la visita de Delcy, la vicepresidenta venezolana, lo sabía todo hasta Marlaska y que Sánchez y otros ministros iban a cenar con ella; que se reunió con Begoña en el marco de unos encuentros con Teresa Ribera; que Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres, Ábalos y Koldo cobraron comisiones por el contrato de las mascarillas y otros favores…¡Y unos cuantos ministros del Gobierno más…!

Pedro Sánchez continúa la ronda de contactos abierta con los presidentes autonómicos. ZIPI ARAGON Agencia EFE

¡Madre de Dios! ¿Qué contesta Sánchez? «A ver. Menuda inventada» ¿¿¿???? ¿Y los ministros del Gobierno? Que todo es falso y se van a querellar, claro… El caso es que Aldama está en libertad condicional. Y cuidado, que antes de entrar tirotearon su coche… El director de «The Objective», Álvaro Nieto dice en la radio que espera que Marlaska garantice su integridad física…

En medio de ese ambiente de mafia siciliana, me despido con el gran Rafa Nadal, que se retiró el martes, pero ya que siempre permanecerá en nuestros corazones, al menos, que nos quede Nadal...