La crónica de Marta Robles: El fiscal general del Estado era culpable

LUNES

Sánchez presume en un vídeo socialista en X de sus dos años de mandato que se cumplen hoy, con «avances en la vivienda, creación de empleo y defensa de los derechos humanos en Palestina y Ucrania»; la oposición los resume en dos años de juicios pendientes, citaciones y prevaricación.

Mazón comparece en el Parlamento. No tiene defensa, pero es incomprensible que sus compañeros políticos le sometan a un careo criminal y quieran condenarlo sin juicio. A eso se le llama linchamiento. Y contribuye a que el dolor de las víctimas les haga gritar «asesino». Se tienen que depurar las responsabilidades. Todas. Pero esto no es el Salvaje Oeste.

MARTES

Los audios del fiscal Stampa y de Leire Díez llegaron ayer al juzgad, pero… Leire Díez y su compi Javier Pérez Dolset, que declararon ayer como imputados, «no se reconocen en ellos»; Leire ha pedido al juez que los declare nulos…, pero los ha escuchado hasta el apuntador. Por cierto, que mientras Óscar Puente mete baza y tacha a Leire de fantasiosa, supongo que porque ella sí ha reconocido haberse reunido con Cerdán, Pérez Dolset pone otro nombre sobre la mesa en los encuentros: Antonio Hernando, colaborador directo de Pedro Sánchez

Leire Díez y Javier Pérez Dolset han admitido que mantuvieron dos reuniones de unos 40 minutos con el exdirigente socialista Santos Cerdán SERGIO PÉREZ Agencia EFE

MIÉRCOLES

Cerdán sale de la cárcel tras cinco meses. El juez piensa que ya no puede destruir pruebas. No le espera un juicio fácil. Según las últimas informaciones, la empresa que lo vincula con Acciona, Servinabar, se llevaba una mordida de un dos por ciento en cada operación; él habría podido conseguir siete millones de euros. Un dinero del que se habrían beneficiado también Koldo y Ábalos…. El horizonte del exministro Ábalos tampoco parece mejor. De hecho, no se descarta que sea el siguiente en entrar a prisión preventiva por el caso mascarillas. Anticorrupción pide 24 años para él, 19,5 para su asesor Koldo y 7 para el comisionista Aldama.

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Mientras las investigaciones siguen su curso, Cerdán ha vuelto a su pueblo, Milagro, en busca de paz y amor familiar…No debe de estar contenta alejada de grandes almacenes Paqui, su mujer; esa señora con pensión de invalidez, aficionada a saltar por El Corte Inglés, dejándose fortunas con la tarjeta de Servinabar de su marido; tanto gastaba, que hasta alarmó al socio de su esposo y a la mujer de este.

Otro político detenido por la UCO, esta vez del PP, es Javier Aureliano García, presidente de la diputación de Almería. También se ha detenido al vicepresidente de la Diputación y al alcalde de Fines. El juzgado señala «sospechas fundadas» de posible cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo. El PP les ha suspendido de militancia. ¡¡Lo que dieron de sí la pandemia y las mascarillas para los políticos delincuentes!!

JUEVES

Tema de hoy: fallo histórico del Supremo, que declara culpable al fiscal general del Estado. Cinco magistrados contra dos han determinado este caso único en el mundo occidental. ¿Reacciones? El presidente Sánchez no dice ni mú a los periodistas, pero en un acto en el Congreso invita a «defender la democracia frente a abusos de poder»; Rufián dice que el mensaje es: Ayuso no se toca, Sumar acusa al poder judicial de «entrar en combate político con el Gobierno»…

Bolaños llama a que la condena del fiscal general no lleve a desconfiar de la Justicia Ministerio de Presidencia y Justicia Agencia EFE

Y Bolaños, ¡ministro de Justicia!, acata el fallo, pero no lo comparte… Núñez Feijóo pide la dimisión de Sánchez. Y Abascal vaticina prisión para el presidente. Pero quien lo resume todo es Miriam Nogueras, de Junts: «El PSOE solo acata la justicia cuando le es favorable». Es verdad, señora Nogueras. Pero hay que ser realistas y decir que también lo hacen ustedes y todos los demás grupos políticos. Y se cumplen cincuenta años de la muerte de Franco. En una misa rancia, un tipo repugnante con una bandera del aguilucho le toca los pechos a dos activistas de FEMEN.

VIERNES

Comparece Isabel Díaz Ayuso, muy satisfecha tras el fallo condenatorio al fiscal general del Estado y habla de «éxito sin precedentes para la democracia». ¿Ayuso 1, Moncloa 0? Eso dicen algunos políticos, con esa frivolidad que les caracteriza, en vez de darle la credibilidad que le corresponde a la Justicia española. Y comienzan los actos del 50 aniversario de la monarquía, con la Familia Real, pero sin el Rey Juan Carlos, que los protagonizó.

Recepción en el Palacio Real tras la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía José Oliva Europa Press

Entre sus cosas y su libro de «Reconciliación», se ha quedado sin méritos para merecer invitación. Al menos irá a una comida familiar… Tampoco acuden los socios de Sánchez, porque creen que la monarquía supone continuidad con el régimen de Franco, y VOX porque los ven como una oda al régimen de Sánchez. Solo habrá representantes del PSOE, sin Pedro Sánchez, del PP y de UPN, además de cien invitados entre los que estaba el recién condenado Álvaro García Ortíz… Al del hoy no ha ido. A los próximos es poco probable, ahora que ya le andan buscando sustituto, a toda prisa…