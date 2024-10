La mayor preocupacion de Cristina Fallarás tras el cierre de su cuenta de Instagram

Al abrir su cuenta de Instagram este sábado, la periodista y escritora Cristina Fallarás se la ha encontrado cerrada. La aplicación de Meta le envió un mensaje avisándole de que debía adoptar "las medidas necesarias" porque no cumplía con "las nomas comunitarias". De lo contario, "perderá el acceso", le comunicó. La suspensión ocurre pocos días después de que publicara la primera acusación anónima por violencia machista contra el exportavoz de Sumar Iñigo Errejón.

Cristina Fallarás decidió hace un año y tres meses utilizar su cuenta de Instagram para recoger el testimonio, siempre anónimo, de mujeres que se han sentido víctimas "de violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia física y todas aquellas formas de violencia machista que sufren cada día".

Esta misma mañana, ha mostrado su preocupación a través del canal 24h de TVE: "En este momento estoy furiosa. Y con mucho temor. Estos días me han llegado más de un millar de mensajes. Si no recupero la cuenta, se perderían esas pruebas de casos de violencia y acoso sexual". Considera que era una plataforma útil, incluso para los medios de comunicación.

Por sus palabras se desprende que algunos de estos relatos podrían implicar a personas conocidas en diferentes ámbitos de la sociedad española, incluidos cargos políticos con actitudes, según dice machistas y de abusos de poder, tanto de derechas como de izquierdas. "Los que he ido abriendo tenían casos de la cultura, medios de comunicación, y otros partidos políticos. Me parece gravísimo, primero porque no incumplo las normas, ya me cerraron la cuenta en marzo de 2024. Apelé y la volvieron a abrir. Me preocupa mucho que vuelvan a hacerlo. Los mensajes de esta semana no los tengo descargados", ha confesado.

La periodista dice que pondrá todo de su parte para continuar su lucha personal contra el acoso sexual. "Haré todo lo que esté en mi mano. El hecho de que se cierre esa cuenta es desanimar a mujeres a denunciar casos de agresiones sexuales". No es la primera vez que es expulsada de las redes sociales. Aparte del cierre de Instagram en 2024, Twitter también le canceló su cuenta, aunque pudo igualmente recuperarla de nuevo. "Soy inasequible al desaliento. No creo que sea casual que cuando tengo centenares de relatos de mujeres nuevos que señalan a ciertos sectores de la vida pública, desaparezcan los mensajes". Y envía una advertencia: "Hay muchas mujeres trabajando en esto. Una vez se pone en marcha el mecanismo de denuncia, el relato, las mujeres encontrarán su cauce, pese a las cortapisas. Haré todo lo posible para volver a recuperar la cuenta. Haré público todo lo que las mujeres quieran relatar".

La aplicación de Meta le da la posibilidad de apelar el cierre antes del 24 de abril de 2025, un acto que ya habría iniciado, según el diario El País, al que también ha expresado su disgusto. "A partir de ahí, tenemos que preguntarnos si el silencio que nos imponen es tan bestia que llega al cierre de cuentas donde lo único que se hace es dar voz a las mujeres".