¿Oscar al Gobierno imposible de Pedro Sánchez? Aún no...

Lunes

Déjenme que aproveche el lunes para hablar de fútbol y no de guerras ni de política. Sábado. Camp Nou, partido Barça-Madrid, con invitados de lujo: los Rolling Stones y un merchandising de los míticos rockeros, que en algunos productos sobrepasa los 3.500 euros (todo se agotó, lo caro, lo barato…) Al principio suenan algunos de sus grandes temas con entusiasmo… Tras un gol de los locales, marcado por Gündogan, el F. C. Barcelona se confía, y mira a los Stones como si les estuviera trayendo suerte; pero, ¡ay! en el minuto 68, llega el primer gol de Bellingham y en el descuento, el segundo… Los madridistas estallan en el cántico del «Hey Jude». Los Beatles están allí, vivos, y apoyando a los blancos. Seguro que los padres de Bellingham lo bautizaron con el nombre de Jude, por esa canción.

Martes

A punto de Halloween, les traigo dos curiosidades. La primera los sujetadores con pezones marcados por el frío, de Kim Kardashian. Para que luego alguien diga que el pecho femenino no tiene connotaciones sexuales. Las tiene, antropológicamente hablando, que para eso la hembra humana es la única que tiene los pechos abultados, sin estar en periodo de lactancia. Para mí que ese sujetador no pretende la liberación de nada, sino el juego sexual. Porque los pezones se marcan con el frío o con la excitación… que servidora tiene dos también. La segunda, los disfraces sexies para ellas y no para ellos… Verán, sí, esto es así. Pero es que nosotras, cuando nos disfrazamos casi nunca queremos ir haciendo el ridículo y nos apetece más ir divinas. Y ellos… pues van más de graciosos y se colocan cualquier cosa. ¿Que esto tiene que ver con los roles de género?, tal vez. Pero, nosotras, hasta de brujas queremos estar monas. Que levante la mano la que lo niegue.…

Miércoles

La Monarquía me parece una institución anacrónica, pero… es verdad que como Jefe del Estado prefiero gente preparada y dispuesta a aceptar normas y protocolos que a cualquier mandanga que se meta en la política sin preparación y la cague. Y me gusta Leonor. Y más vestida con ese traje blanco, que hay que aplaudirle al sastre de su padre, tan adecuado, como espectacular. Por una vez, y que me perdone la reina, la protagonista era Leonor en vez de Letizia, que en los premios Princesa de Asturias, es decir de la niña, fue vestida de alfombra roja, mientras la hija lo hizo de ursulina… Bueno, detallitos de vestuario aparte, importantes porque al final la ropa dice mucho de todos y más de quienes nos representan, entiendo la Leonormanía. Esta niña tiene un punto de elegancia natural. Y es impecable. Por parte de padre y madre. Habla de maravilla, cumple las normas a la perfección, es disciplinada, simpática, cercana, cariñosa, normal. Se parece a su madre mejorada por su padre. O viceversa. Vamos que ha sacado lo bueno de cada uno y que su educación es perfecta. Ojalá eso salve a la monarquía que, siendo parlamentaria y estando dentro de una democracia, creo que, sin duda, «la menos mala de todas las opciones de Gobierno» (eso es lo que decía Aristóteles de la democracia y politeia).

Jueves

Bueno, pasito a pasito, la amnistía ya está aquí (y el traspaso de Cercanías y la condonación de 15.000 millones de FLA)… Todo eso ya lo han firmado Bolaños y Junqueras. Ahora, a falta de lo que diga Junts, cuentan que ya andan con todo preparado para la investidura ¡la semana que viene! Así que el mago Sánchez ya habrá encontrado la forma de manipular la Constitución, al margen de los españoles (solo pregunta a las bases socialistas, los demás no contamos), para incorporar todo esto y a saber cuántas cosas más. Nos deja colocados en manos de unos cuantos catalanes y unos cuantos vascos, que no quieren ser españoles, no respetan la Monarquía parlamentaria, aunque sea parte de la constitución, y solo reclaman cosas y dineros para ellos mismos. ¿A alguien le molesta? Pues…, ajo y agua: Pedro ya está a punto de ganar el óscar al Gobierno imposible....

Viernes

Uy, que parece que quieren hacer sufrir un poquito a Sánchez. ¿Quiénes? Los de Junts, claro. Dicen que hay «una discrepancia real en el asunto de la amnistía». ¿Cuál será? Nos enteraremos en el último momento, ya saben. De momento, no hay acuerdo, pero el lunes seguro que sí, me juego lo que quieran…¿Se retrasará la investidura? A saber. De momento, en Madrid, la calle arde en las inmediaciones de Ferraz. El pueblo se rebela…Se escucha un ¡Viva Franco! ¿¿?? Resulta que lo grita un socialista infiltrado. ¡Qué asco de juego sucio!

¿Y la guerra? Continúa. La historia nos pasará factura por no hacer nada… Lo vemos todo. Somos cómplices.