¿Puchi exige sardanas en la Puerta del Sol?

Antaño, los veranos eran propicios para el avistamiento de ovnis y reapariciones del monstruo del lago Ness. Ahora, las olas calor no sólo secan pantanos y campos, también incendian las seseras de parte del personal que, para sustituir una realidad que no le gusta o la verdad insoportable, se dedica a la larga siesta de las ensoñaciones fantásticas que desembocan en bulos o “fake news”. Es un divertimento con rasgos de humor que este bufón aprecia mucho, pero con el fin de proteger a las mentes ingenuas o no avisadas que aún se creen que Yolanda Díaz se pasa el verano planchando para todos y que Borja Sémper vive su verano azul en Nerja invocando al espíritu de Chanquete, el equipo de investigación de “Nada con sifón” (una vecina y yo) advierte de que no son cierta las siguientes noticias:

Borja Semper comparece tras la reunion mantenida de la ejecutiva del PP para informar a los medios de los temas tratados Jesús G. Feria La Razón

No es verdad que Él se haya visto en secreto en Rabat con Mohamed VI y que este le haya obsequiado con un móvil nuevo con la versión de “Pegasus 2”. Que Puchi exija a Bolaños que, para negociar en Waterloo, abandone su peinado punk y se pase al flequillo. Que Puchi también haya exigido para pactar con Él que los fines de semana se organicen festivales de sardanas en la Puerta del Sol. Que Joaquín Sabina diga que si le perdonan la deuda a Cataluña, también deberían condonar la suya con Hacienda. Que históricos del PSOE como Joaquín Leguina, Nicolás Redondo y César Antonio de Molina confiesen a sus íntimos que votaron al PP. Y que Tamara Falcó e Iñigo proyecten quedarse en África de misioneros fijos discontinuos.