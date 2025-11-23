La fiesta de Roscón, el hijo de Samntha Vallejo-Nágera, por su mayoría de edad

Ha cocinado para la realeza, la nobleza, sus catering amenizan las bodas de la alta sociedad, se cuela en nuestros hogares con «Masterchef» desde 2013 gracias a ser uno de los tres jurados de un programa que no baja en audiencia, pero desde hace unos años la chef Samantha Vallejo-Nágera se ha visto eclipsada por un fenómeno incontrolable y superior a ella: Roscón, su hijo mediano que ha hecho de tener Síndrome de Down un verdadero don, celebrando a su hijo como lo que es: «una persona extraordinaria». Samantha ya ha asumido plenamente el estrellato de su hijo que en realidad se llama Patrick y tiene el apodo de Roscón porque nació el Día de Reyes. El joven se ha esculpido su propio nombre en la biografía del clan de los Vallejo-Nágera, a golpe de cincel. En una entrevista que mantenemos con la chef, con motivo del homenaje a su amigo Berasategui en Marbella, nos comenta que: «La vida es mucho más agradable con él. Cada día es un invento. Ahora Roscon está en plena promoción con la fundación Prodis del almanaque en el que ha posado con más amigos bajo el lema: ‘‘El arte de la Inclusión”. Este año está basado en artistas y cuadros famosos. Mi hijo está encantado de lo guapo que ha salido, ya sabéis como es».

Samantha, que acaba de terminar el último Master Chef Celebrity, significa que: «Desde que empezó este programa a mí me ha cambiado la vida y siempre para mejor. Pero ahora que termina, empiezo con mis catering navideños, que es lo que nos da realmente de comer. Son 30 años desde que llegué a Madrid de Nueva York, en 1995. Pero empecé cinco años antes en el restaurante Horcher, en 1990. Yo ya había hecho mi carrera de Paisajismo, pero, a partir de ahí, empecé a cocinar en las casas, las amigas de mi madre me encargaban sus cenas. Lo que ahora se llama chef a domicilio lo hacía yo hace 35 años y así arrancó todo y aquí seguimos», desliza con una sonrisa.

Modelo infantil

Precisamente uno de los catering que ya está ideando la televisiva chef con más ilusión es el del «fiestón que le estamos preparando a Roscón que cumple 18 años el día de Reyes. Él ya está como loco preparando las invitaciones y diciendo los regalos que quiere. Entre otras cosas, nos ha pedido un Iphone, una Play Station y ropita». Y es que Patrick es muy coqueto. Fue apodado el «primer modelo con síndrome de Down para Zara Kids» y le encanta salir en sus vídeos de Instagram presumiendo de estilo. Sus interacciones en redes sociales no están exentas de polémica y surgió recientemente una por llamar a su hijo «downadolescente».

Ella que siempre ha ido de frente con este tema no quiere caer en debates estériles. Como madre de cuatro hijos y uno de ellos con Síndrome de Down lucha en su día a día para visibilizar, normalizar sus días buenos y malos como los de cualquier chaval de su edad. Samantha sabe que en el pasado se escondía a los niños con Síndrome de Down y ella lucha por todo lo contrario con valentía. Revela que Roscón ha pedido ya el regalo de cumpleaños a su tío Colate (Nicolás Vallejo). Ni más ni menos quiere que le ponga a jugar como delantero del club de futbol de Badajoz que dirige ahora su tío. El empresario, que tiene un vínculo muy especial con su sobrino, estará allí para verle soplar las velas. Samantha nos comenta: «Es que menudo es este angelito. Si quiere jugar al futbol que lo haga, Lo único que quiero es que sea tan feliz como es ahora», zanja.