El príncipe Andrés anuncia que dejará todos sus títulos reales

El hermano del actual monarca se ha visto envuelto en numerosos escándalos

    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él "distraigan" del trabajo de la familia real, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, según recoge EFE.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)

