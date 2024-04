¿Quién es Pau Joanmiquel? El sustituto de Álvaro de Luna en el corazón de Laura Escanes

Laura Escanes estuvo en el ojo del huracán desde el mismo instante en el que se conoció su relación con Risto Mejide. Después mantuvo el interés del público con su boda o la llegada de su hija Roma, pero más si cabe cuando llegó el declive de su relación y anunciaron su divorcio. Después llegó Álvaro de Luna, aunque son muchos los chicos que han sonado como posibles conquistas de la influencer de 28 años. Un año les duró el amor a los que encarnaban un amor adolescente envidiado por todos. En octubre llegó el final de su romance y el comienzo de pullas en sus respectivos trabajos, él a través de sus canciones y ella mediante mensajes en redes sociales. Pero parece que ambos han comenzado a pasar página y no se tienen tan presente el uno para el otro. Quizá en eso tenga que ver el influencer Pau Joanmiquel, a quien muchos consideran el nuevo mejor amigo de Laura Escanes.

Desde hace unos días, los rumores de que la pareja de influencer se hayan convertido en equipo también en el terreno sentimental suenan con fuerza. Ellos dan la callada por respuesta y dejan que cada cual saque sus conclusiones, pero las pistas podrían apuntar a que Laura Escanes estaría de nuevo apostando por el amor. Al menos eso se desprende de las fotografías que este miércoles la revista ‘Diez Minutos’ ha publicado de ambos paseando por las calles de Madrid. Ella le llevó en su coche a un lugar, le ayudó a bajar la maleta y se fundieron en un sincero abrazo como despedida, que estaba siendo inmortalizado por los paparazzi. No hubo beso, pero para muchos esto es suficiente para tenerle en cuenta y es que la influencer suele ser muy discreta en las primeras etapas de sus relaciones.

Pero si hay algo más que una mera relación de amistad entre ellos, tan solo los protagonistas lo saben. Eso sí, mientras ellos mismos se aclaran, están jugando un poco al despiste en las redes sociales. Podría tratarse de una colaboración entre influencers, pero a sus fieles les sonó raro que Pau Joanmiquel compartiera un vídeo cocinando con Laura Escanes. Pero la sorpresa no era que el elaborado plato a cocinar era una ensalada de tomate con aguacate y tortilla de queso, sino la buena sintonía que ambos se gastaban ante la cámara. Se veía que fluían, que se sienten cómodos e incluso hay lugar a bromas que han dado mucho juego entre sus seguidores, que pronto comenzaron a preguntarse si entre ellos había comenzado a surgir la chispa del amor.

La relación entre Laura Escanes y Pau Joanmiquel comenzó a fraguarse en los platós de la televisión catalana. Ella ejercía el papel de presentadora del programa ‘La Travessa’ de TV3, aventura que inició el pasado mes de octubre. Allí conoció al influencer y pronto hicieron buenas migas. Ya no esconden tanto sus interacciones, pues no solo hay fotos de abrazos tiernos o vídeos donde la química es evidente, sino que también se dedican comentarios mutuos en las redes sociales a los ojos de todos. Él cada vez está acaparando más las miradas de los seguidores de Laura Escanes, teniendo ahora 27.000 seguidores en Instagram, pero creciendo poco según su nombre comienza a tomar protagonismo como posible nuevo amor de la ex de Risto Mejide y Álvaro de Luna.