Sentencia: el pelirrojo es el nuevo rubio

¡Parece que el otoño-invierno 2025-2026 trae consigo una revolución capilar! Dile adiós a los rubios y saluda al nuevo rey del color: el pelirrojo. Si pensabas que la rubia Pamela Anderson sería eterna, piénsalo de nuevo. Ahora, la icónica actriz se ha transformado en una hermosa pelirroja, sumándose a una tendencia que va en ascenso.

Si hace poco, a finales de verano, veíamos cómo Nuria Roca se pasaba a este tono tendencia, ahora es Pamela Anderson quien nos ha sorprendido con este color de pelo que cada día suma más adeptas.

Nuria Roca en "El Hormiguero" Gtres

¿Por qué deberías unirte a la fiesta del pelirrojo?

Este vibrante color no solo es ideal para las pieles claras y los ojos en tonos verdes o azules, sino que también favorece a las chicas pecosas. Pamela debutó su nuevo look en París, fusionando su característico glamour con un corte desgreñado que resalta su estilo más sexy.

¡Adiós rubio platino, hola cobre vibrante!

Tips para lograr el look perfecto

1. Mantenlo brillante : los tonos pelirrojos requieren amor y cuidado. Se recomienda un champú con pigmento para conservar ese brillo rojo radiante.

: los tonos pelirrojos requieren amor y cuidado. Se recomienda un champú con pigmento para conservar ese brillo rojo radiante. 2. Cuídalo del sol : el sol puede ser el enemigo del rojo. Usa sombreros y productos con protección solar para mantener tu color a salvo.

: el sol puede ser el enemigo del rojo. Usa sombreros y productos con protección solar para mantener tu color a salvo. 3. Técnicas a tu medida: desde mechas sutiles hasta un cabello completamente cobrizo, las opciones son infinitas. ¡Deja volar tu imaginación!

En el salón

La mayoría de los productos Goldwell se utilizan en salones de belleza, así que probablemente te aplicarán los tintes directamente durante tu visita.

En casa

Algunos productos de Goldwell también están disponibles para la venta al público, aunque muchos son de uso exclusivamente profesional. Puedes encontrar su gama en algunos salones selectos o tiendas especializadas.

Funciona fenomenal el champú con pigmentos naturales.

Champú Goldwell Goldwell

Mantenimiento: ¡sí, hay que cuidar ese color!

A pesar de su belleza, el pelirrojo exige cuidados adicionales. Se recomiendan visitas regulares a la peluquería (cada cuatro semanas) para mantener la intensidad y vibración del color. No olvides aplicar buenos productos regeneradores para darle ese toque extra de luminosidad y suavidad.

Se recomiendan visitas regulares a la peluquería (cada cuatro semanas) Cedida

¡Así que sí, el pelirrojo ha llegado para quedarse y se ha ganado su lugar como el nuevo rubio de la temporada!

Ahora… ¿te atreves a dar el salto?