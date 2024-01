El torero Mario Alcalde se declara pansexual: ¿Que significa realmente? ¿qué otros famosos lo son?

El torero Mario Alcalde ha reconocido públicamente en una entrevista en el periódico El Mundo que se declara como pansexual, es decir, que siente atracción por las personas independientemente del sexo o de su identidad de género. “Sí que fue un paso adelante sin pensarlo, pero me alegro de que haya sido un paso positivo, para la fiesta y para la sociedad, que es lo importante”, comenta.

El diestro madrileño asegura que esto ha sido un paso importante para él y que está recibiendo mensajes de muchas personas LGTBI que quieren ir a los toros. ''Eso es un paso importantísimo, porque a lo mejor no iban por los prejuicios que podía haber en las plazas'', explica. Con esto, Alcalde, tiene la idea de fundar la primera peña taurina en el barrio de Chueca, conocido por su diversidad en Madrid.

En cuanto a su toreo, Mario Alcalde le gustaría poder entrar en la Copa Chenel, el evento taurino que se celebra en la Comunidad de Madrid para ''demostrar ante las cámaras también cómo soy como torero. A mí, lo que más me gusta del toreo es al natural. Si por algo creo que se me va a reconocer será por eso'.

¿Cómo se definen las personas pansexuales?

Las personas pansexuales se definen como aquellas que sienten atracción emocional, romántica o sexual hacia individuos de cualquier género o identidad de género. A diferencia de la orientación sexual tradicionalmente binaria (heterosexualidad u homosexualidad), la pansexualidad no se limita a la atracción hacia hombres o mujeres, sino que incluye a personas que se identifican con cualquier género, incluyendo pero no limitándose a hombres, mujeres, personas no binarias, género fluido, género queer, entre otros.

La pansexualidad se caracteriza por una atracción basada en la personalidad, las características individuales y la conexión emocional, sin considerar el género de la persona. Es importante tener en cuenta que la identidad sexual es una parte fundamental de la identidad personal, y cada individuo puede experimentar su sexualidad de manera única y diversa.

Otros famosos que se han declarado pansexuales