El inesperado vínculo entre Belén Esteban y la Reina Letizia: “Yo le hablo de ‘tú’”

La entrevista póstuma de María del Carmen Álvarez del Valle, la abuela de la Reina Letizia conocida como Menchu, sigue dando mucho que hablar. Las declaraciones de la veterana periodista han generado mucha polémica porque nunca antes nadie de su posición había hablado tan abiertamente sobre la monarquía, y además han dado pie a un profundo debate sobre la deontología periodística y la ética del periodista que ha publicado las grabaciones después del fallecimiento de la mujer, asegurando que ella le dio permiso para hacerlo una vez que pasara ‘a mejor vida’. En este sentido, Belén Esteban no ha podido disimular su indignación en ‘Sálvame’.

“Yo creo que le grabaron las imágenes a traición, es mi opinión”, ha comenzado señalando la de Paracuellos, que además ha querido enviar un claro mensaje a la esposa del Rey Felipe VI: “Letizia, yo sé que ves ‘Sálvame’, no hagas ni caso a todo lo que van a decir ahora”. Unas palabras que han dejado atónitos al resto de sus compañeros, ya no solo porque Belén Esteban ha asegurado que la consorte es seguidora del magacín vespertino de Telecinco, sino por la forma en que se ha dirigido a ella: “Le has hablado de ‘tú'”, le ha hecho ver la presentadora, Carlota Corredera.

Belén Esteban

Ha sido entonces cuando Belén Esteban ha compartido la confesión más sorprendente de la tarde, asegurando que ella y la Reina Letizia se conocen que la relación entre ellas es bastante cordial. “Sí, yo le hablo de ‘tú'. Yo la conozco, y ha sido siempre muy amable conmigo”, ha explicado la colaboradora de ‘Sálvame’. Pero, ¿de dónde viene este inesperado vínculo entre ellas?

Este mismo periódico jugó un papel fundamental a la hora de que se vieran cara a cara por primera vez. Fue en la celebración del 15º aniversario de La Razón, donde ambas coincidieron. Después de pedir permiso al equipo de seguridad, Belén Esteban se acercó a la Reina Letizia para saludarla: “Hola, Belén, ¿cómo estás?”, le dijo la consorte, tal y como la tertuliana recordó en ‘Sálvame’. Tiempo después, la de Paracuellos le envió unos zapatos de regalo a Zarzuela y recibió un mensaje en agradecimiento. “Me hizo mucha ilusión”, señaló orgullosa. La Reina Letizia y la princesa del pueblo... Todo queda en realeza.