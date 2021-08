La increíble historia familiar de Iván González (’MyHyV’): “Cuando crecía, supe que mi hermana era mi madre”

Gente

TV

Iván González, exconcursante de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (’MyHyV’), acudió el pasado sábado al programa ‘Volverte a Ver’ de Telecinco acompañado de su novia Oriana Marzoli, quien también fuera concursante del desaparecido reality.

Allí, el exconcursante de ‘Supervivientes’ o ‘La Casa Fuerte’ contó su increíble historia familiar: cuando creció, descubrió que quien creía que era su hermana, era en realidad su madre. Asimismo, quienes creía que eran sus padres, realmente eran sus abuelos.

“Mi infancia ha sido un lío. Un día te enteras que la persona que tú crees que es tu madre, a quien llamas mamá, y tu padre, quien te recoge todos los días del colegio, a quien llamas papá, son tus abuelos. Me quedé en shock”, afirmó.

Del mismo modo, descubrió que su hermana realmente era su madre: “Fue bastante duro enterarte de que la persona que tú tratas como tu hermana, que le hablas, discutes o juegas con ella como una hermana, es tu madre”. Su familia le contó esta versión dado que sus padres le tuvieron muy jóvenes: “Mi madre me tuvo con 17 años y mi padre tenía 16″.

Además, Iván relató que se fue dando cuenta poco a poco de quienes eran realmente su hermana y su madre: “Yo voy poco a poco descubriendo cosas. Una vez, en el colegio, una maestra me dijo ‘tu abuela, ay, tu madre’”.

Su relación con su padre biológico

Iván González nunca tuvo relación con su padre biológico, “ni como hermano, ni como nada”. La primera vez que le vio fue el día de su 18 cumpleaños: “El día que cumplo 18 años, aparece mi padre. No le había visto en mi vida. Un día, me estaba poniendo guapo para salir a la calle y, de repente, escucho a mi abuela o madre, como la queráis llamar, que se viene abajo y empieza a llorar. Cuando abre la puerta, me encuentro a un señor y me dice: ‘Bueno Iván, este es tu padre’”.

A partir de ese momento, retomó la relación con él, aunque rápidamente se volvieron a distanciar: “Probé a tener relación con él, pero cuando una cosa no te nace y no se sale del corazón, no te sale. Cuando quedaba con él, sentía que traicionaba a mis abuelos, que eran las personas que habían dado toda su vida para mí. Por eso, me empecé a distanciar de él. Cuando creces, te das cuenta que un padre no es el que pone la semillita, un padre es el que está contigo para apoyarte”.

De esta dura experiencia, aseguró que únicamente se centra en lo positivo: “Me siento muy afortunado porque no he tenido una madre, sino que he tenido dos”.