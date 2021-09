El crudo adiós de Vanesa Romero a MasterChef Celebrity

Gente

Tercera expulsada

No se ha rendido en ningún momento a pesar de no dominar el pescado. Su empeño, no defraudar a su padre Amador. Vanesa Romero dijo ayer a su participación en el programa MasterChef Celebrity 6. La actriz es la tercera expulsada tras Tamara y Samantha Hudson.

La noche comenzó con una prueba contrarreloj en la que los concursantes tenían que cocinar el mayor número posible de platos flameados a los que iban añadiendo ingredientes sorpresa. En esta prueba recibían además la visita de la modelo italiana Antonia Dell’Atte que se unía a los chefs para probar las elaboraciones.

Fue una prueba que la que más sufrió fue Terelu: «Tengo ganas de llorar», no paraba de repetir.

El cantante Yotuel ejecutó platos irregulares y abusó de la fruta. David Bustamante sacó dos propuestas flambeadas, pero malas. Victoria Abril recurrió a los crepes y triunfó, a medias. Iván Sánchez hizo un trabajo «tremendamente malo». Vanesa Romero también se mostró irregular. Julian Iantzi abusó de las cantidades. El rapero Arkano estuvo flojo. Miki Nadal cubrió el expediente. Juanma Castaño llevó elaboraciones correctas pero olvidables. Carmina Barrios no sabía ni el nombre de la mayoría de los productos. Finalmente fueron Belén López y Eduardo Navarrete, los mejores y por tanto capitanes de la prueba de exteriores que les iba a llevar hasta Cantabria.

El diseñador formó el conjunto azul con las tres ‘chicas de oro’ (Verónica Forqué, Carmina Barrios y Victoria Abril), Terelu Campos, Yotuel y David Bustamante.

Belén López se rodeó del resto, Vanesa Romero, Arkano, Miki Nadal, Julián Iantzi, Iván Sánchez y Juanma Castaño.

Pepe Rodríguez lamentó el emplatado de las dos propuestas del equipo azul, que, sin embargo, fue elegido el ganador. Porque sus propuestas estaban ricas. La victoria emocionó a Terelu, motivada por cocinar en la tierra de su fallecido tío paterno. Belén López, tuvo el pequeño consuelo de ser elegida como la mejor del equipo perdedor.

Prueba de eliminación

Era el momento de la prueba de eliminación a la que acudían los siete componentes del equipo rojo: Belén López, Vanesa Romero, Arkano, Miki Nadal, Julián Iantzi, Iván Sánchez y Juanma Castaño. El periodista deportivo asturiano fue blanco de todas las críticas por su actitud en la prueba de exteriores. Victoria Abril lo defendió y hasta la ofreció «un besito en la boca», que rechazó primero, pero que luego acabó dando.

El reto final consistía en extraer la médula ósea de la columna vertebral de un atún para preparar un caldo que se serviría junto a un pescado. En el cocinado, los aspirantes fueron ayudados por Ángel León, al que recurrió Belén López para preparar el programa. La actriz, por haber sido la mejor entre los perdedores, tuvo ocasión de repartir los pescados entre sus compañeros. Ella se quedó con el más fácil y adjudicó el más difícil, el pez sable, a Miki Nadal.

La expulsión quedó entre Miki Nadal, Julián Iantzi y Vanesa Romero.Finalmente fue la actriz la que cayó. Pero se fue “como hay que irse de los sitios donde te han tratado bien”, con una sonrisa.