David Bustamante y Verónica Forqué protagonizan el rifirrafe de la noche en MasterChef Celebrity

Gente

Tensión

Si la semana pasada Verónica Forqué sacó de sus casillas a us compañeros de equipo, anoche no fue menos. La veterana actriz dio una vez más buena prueba de su carácter. Y aunque algunos de sus compañeros de cocinado hicieron caso omiso de lo que decía, otros no consiguieron controlar los nervios. Ese fue el caso de David Bustamante.

La actriz elevó la voz en más de una ocasión, lo que el cantante tomó como una falta de respeto. Muy serio, el cántabro le ha soltado que “conmigo no va ese rollo. Tengo buen rollo cuando se habla con respeto”. Su compañera le ha respondido que “¿qué respeto?”. El cantante ha intentado seguir con su cocinado de la mejor forma, pero los nervios han estado muy presente en él. Tanto es así que… ¡Ha discutido con otra compañera más!... en este caso con Victoria Abril.

La actriz le reciminó al cantante su mal emplatado. Bustamante defendiendo su trabajo le ha espetado un “cada uno hace lo que puede, Victoria”.