Vanesa Romero se despide de las cocinas de MasterChef Celebrity 6

“¿Y ahora qué? ¿Cuando vuelvas a casa vas a volver a comer pescado?”, le preguntaba Pepe Rodríguez a Vanesa despidiéndole desde nuestra elegante sala de expulsiones. “Pescado creo que por una temporada no, yo creo que en mi casa me van a recibir con carne, pasta y otro tipo de cosas. Porque, madre mía (risas)”. La actriz cuenta que su experiencia en MasterChef Celebrity 6 ha sido una locura, una montaña de emociones y que se lleva a unos compañeros de lujo. “Yo soy una persona muy perfeccionista y el hecho de enfrentarte a que verdaderamente no sabes hacer los platos saca a relucir tus verdaderas limitaciones. Yo salía de cada grabación diciendo madre mía qué barbaridad, y entre todos nos dábamos un calor que nos ayudaba a seguir adelante”.

Vanesa Romero cuelga el delantal tras haber sido una aspirante ejemplar que se ha visto superada por el gran nivel culinario de las pruebas de esta edición. Eso sí, ella no ha sabido vivirlo de otra forma porque ante todo ha priorizado la naturalidad. “Mi cara era un poema porque yo soy una persona muy transparente. Cualquier cosa que se me pase por la cara no lo puedo disimular. Siendo yo Vanesa no, siendo actriz es otra cosa”, explicaba con una enorme sonrisa contando a su vez que su ganador de la sexta edición es Iván Sánchez por todo lo que está sufriendo y su enorme talento.

Al otro lado, el gran protagonista de la cita ha sido Eduardo Navarrete que nos ha hecho emocionarnos desde el primer reto de la noche. “Sé que necesitan el dinero y estoy súper feliz de poder dárselo. Me he emocionado muchísimo”. Con los ojos llenos de lágrimas, así se expresó Eduardo Navarrete tras conocer que era el mejor aspirante de la primera prueba y que podría donar los 4.000 euros a la asociación ‘Apoyo Positivo’.

Para Eduardo Navarrete poder colaborar con estos 4.000 euros fue una sensación increíble. “Me hace muchísima ilusión darles el premio. Durante la pandemia hicimos unas camisetas, que se vendieron absolutamente todas, y todo el beneficio fue para chicas transexuales trabajadoras del sexo. Pudimos ayudar a más de 80 chicas, llevándoles comida porque estaban en una situación muy difícil”, afirmó el aspirante. Además, fue un gran compañero como capitán en la prueba de exteriores pese al conflicto con Victoria Abril y nos dejó un momentazo en programa vistiendo en la prueba de eliminación a sus compañeras con su última colección.