Gente

Proposición indecente

El ex de Gloria Camila ofrece su esperma a Alba Carrillo

En ‘Sálvame’ se ha visto de todo. Desde secciones especiales en las que ayudan a adelgazar a colaboradores como Anabel Pantoja o Carmen Borrego hasta un espacio dedicado al feminismo. Ahora, la última idea del magacín de Telecinco pasa por buscar un piso a Miguel Frigenti y su novio, que quieren mudarse al centro de la capital desde Villaverde Bajo, un barrio a las afueras de Madrid. Pero la cosa no queda ahí, sino que dentro de la irreverencia propia del programa se ha propuesto también, a modo de broma, eso sí, buscar un donante de semen para Alba Carrillo. Ha sido ella misma la que ha confesado que quiere ser madre de nuevo, tenga o no pareja.

Por lo visto, este fue uno de los motivos por los que su madre Lucía Pariente aceptó participar en ‘Secret Story’, con el objetivo de “hacer hucha” para financiar la fecundación de su hija. Ha sido entonces cuando a Alba Carrillo le ha salido un donante inesperado: Kiko Jiménez, el exnovio de Gloria Camila. “Pues si quieres, yo aquí tengo muy buenos genes...”, ha señalado el colaborador de ‘Sálvame’. Su comentario ha desatado las risas entre sus compañeros, incluida la propia Carlota Corredera, que ha continuado la broma: “Lo de este programa es muy fuerte... Ahora le vamos a buscar un donante a Alba”.

Kiko Jiménez, el exnovio de Gloria Camila

La modelo y tertuliana ya cuenta con un hijo, Lucas, un niño de diez años fruto de su pasada relación con Fonsi Nieto, con el que ahora mantiene cierta cordialidad tras una época complicada. Recientemente, Alba Carrillo ha puesto fin a su relación con Santi Burgoa, un presentador de Cuatro con el que llevaba saliendo algo más de un año. Aunque aseguraba estar “muy enamorada”, su historia no ha llegado a buen puerto y aunque no han trascendido los detalles de la ruptura, se rumorea que la exposición mediática de la colaboradora no terminaba de encajar con el estilo de vida más discreto del periodista.